Главный специалист по аэродинамике покинул «Мерседес»
Из «Мерседеса» продолжают уходить специалисты.
Главный специалист по аэродинамике Джоаккино Вино покинул немецкую команду. Инженер работал в «Мерседесе» более шести лет.
Ранее было объявлено об уходе Жерома Д’Амброзио и Лоика Серра в «Феррари», где они воссоединятся с Льюисом Хэмилтоном.
При этом, как стало известно Autosport, «Мерседесу» удалось договориться с «Феррари» об ускорении процесса перехода нескольких специалистов.
Как сообщалось ранее, к «Мерседесу» должны присоединиться Симоне Реста и Энрико Сампо. Изначально предполагалось, что оба специалиста смогут приступить к работе не ранее 2025 года.
Теперь же ожидается, что в результате договоренности с «Феррари» Реста и Сампо смогут приступить к своим обязанностям уже в октябре этого года. Реста займет в «Мерседесе» должность директора по стратегическому развитию, а Сампо будет руководить отделом разработки программного обеспечения для повышения производительности.
В свою очередь Жером Д’Амброзио и Лоик Серра смогут приступить к работе в «Феррари» также с октября этого года.
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Интересно, хоть кто то стОящий пришёл в последнее время ?
Там еще стратеги были неплохие, вроде😂