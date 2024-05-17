Главный специалист по аэродинамике покинул «Мерседес»

Теги переходы Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Жером Д′Амброзио Симоне Реста Лоик Серра Авто

Из «Мерседеса» продолжают уходить специалисты.

Главный специалист по аэродинамике Джоаккино Вино покинул немецкую команду. Инженер работал в «Мерседесе» более шести лет.

Ранее было объявлено об уходе Жерома Д’Амброзио и Лоика Серра в «Феррари», где они воссоединятся с Льюисом Хэмилтоном.

При этом, как стало известно Autosport, «Мерседесу» удалось договориться с «Феррари» об ускорении процесса перехода нескольких специалистов.

Как сообщалось ранее, к «Мерседесу» должны присоединиться Симоне Реста и Энрико Сампо. Изначально предполагалось, что оба специалиста смогут приступить к работе не ранее 2025 года.

Теперь же ожидается, что в результате договоренности с «Феррари» Реста и Сампо смогут приступить к своим обязанностям уже в октябре этого года. Реста займет в «Мерседесе» должность директора по стратегическому развитию, а Сампо будет руководить отделом разработки программного обеспечения для повышения производительности.

В свою очередь Жером Д’Амброзио и Лоик Серра смогут приступить к работе в «Феррари» также с октября этого года.

«Феррари» объявила о переходе Д’Амброзио и Серра из «Мерседеса». Жером станет заместителем Вассера и главой Академии

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10 комментариев
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Ответ Mittermeyer
Молодец Тото. Специалист по шасси уже ушел, теперь глава аэродинамики. Из моторного подразделения ушло в РБ 200 человек. Кто же уйдет следующим?
сам тото походу. главное чтоб свет не забыл за собой выключить.
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Зря Хэм уходит, в тонущем Мерсе мог бы наконец реализовать мечту про инклюзивность. Главный конструктор, скажем, Серена, пиар менеджер Грета, гоночный инженер Роско. Какая бы команда получилась, а
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Хорнер, по ходу, был прав.
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Если смотреть как едет болид, то специалист был так себе
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Скоро Вольф будет сам болид собирать походу, но он не инженеров набирает, а хочет гонщика взять за кучу бабла, ну чтож пожелаю ему удачи с этим.
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+2
Молодец Тото. Специалист по шасси уже ушел, теперь глава аэродинамики. Из моторного подразделения ушло в РБ 200 человек. Кто же уйдет следующим?
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Он тоже в Феррари ушёл?)
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Похоже развал команды Мерседес идёт полным ходом ...

Интересно, хоть кто то стОящий пришёл в последнее время ?
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Самое время брать "специалистов" из Феррари😂
Там еще стратеги были неплохие, вроде😂
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Ответ Клименко
Зря Хэм уходит, в тонущем Мерсе мог бы наконец реализовать мечту про инклюзивность. Главный конструктор, скажем, Серена, пиар менеджер Грета, гоночный инженер Роско. Какая бы команда получилась, а
Роско ))))
+1
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