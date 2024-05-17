Главный специалист по аэродинамике покинул «Мерседес»

Из «Мерседеса» продолжают уходить специалисты.

Главный специалист по аэродинамике Джоаккино Вино покинул немецкую команду. Инженер работал в « » более шести лет.

Ранее было объявлено об уходе ’Амброзио и Лоика Серра в «Феррари», где они воссоединятся с .

При этом, как стало известно Autosport, «Мерседесу» удалось договориться с «Феррари» об ускорении процесса перехода нескольких специалистов.

Как сообщалось ранее, к «Мерседесу» должны присоединиться Симоне Реста и Энрико Сампо. Изначально предполагалось, что оба специалиста смогут приступить к работе не ранее 2025 года.

Теперь же ожидается, что в результате договоренности с «Феррари» Реста и Сампо смогут приступить к своим обязанностям уже в октябре этого года. Реста займет в «Мерседесе» должность директора по стратегическому развитию, а Сампо будет руководить отделом разработки программного обеспечения для повышения производительности.

В свою очередь Жером Д’Амброзио и Лоик Серра смогут приступить к работе в «Феррари» также с октября этого года.

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