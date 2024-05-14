Дэймон Хилл: «Феноменальный прогресс «Макларена» должен беспокоить «Ред Булл»

«Ред Булл» стоит насторожиться из-за скорости «Макларена», считает Хилл.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказался о новом раскладе сил: после победы на Гран-при Майами « » способен добраться до стабильной борьбы с « ».

«[В 2023 году «Макларен»] сделал нечто весьма смелое, а именно выкинул изначальную машину в мусорку и решил: «Окей, это неверное направление. Надо вернуться на более перспективный, как мы полагаем, путь».

С того момента команда вновь и вновь наращивала силы и на самом деле догнала соперников. Она показала быстрейший прогресс в «Ф-1».

Учитывая, какое время на круге отыграно где-то с середины прошлого года, я не удивлюсь, если и дальше наклон кривой роста будет одним из наиболее крутых.

Это должно немного беспокоить «Ред Булл». Конечно, чем дальше ты оптимизируешь болид, тем труднее, однако скорость прогресса, который был продемонстрирован, феноменальна.

Победа в гонке была неизбежной при сохранении тренда. Теперь, чтобы обрести огромную уверенность, надо переквалифицировать «Ред Булл», забрать поул-позицию, лидировать в гонке, постепенно увеличивая отрыв, и проехать быстрейший круг.

Тогда мы услышим больше жалоб [Ферстаппена] на недостаточную поворачиваемость! Ему не понравилось, что он не мог догнать [ в конце ]. Мы еще не видели в этом году, чтобы ему приходилось атаковать.

Где предел у болида «Ред Булл»? Пожалуй, в Майами мы увидели, что предел где-то существует. Знаю, говорят о повреждениях машины, но [Ферстаппен] это отрицал», – сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

Дэймон Хилл: «Норрис и до Майами показывал все, что ожидается от потенциального чемпиона»

Зак Браун: «Норрис способен победить Ферстаппена в прямом противостоянии»