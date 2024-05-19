Макс Ферстаппен: «В какой-то момент я едва не врезался в трибуны. Было очень сложно»

Ферстаппен рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в Имоле .

Пилот «Ред Булл» поделился подробностями о том, как провел в Имоле – в частности, о работе с шинами и борьбе с Норрисом.

«На «медиуме» темп был хорошим. Но затем, как только я перешел на «хард» – быть может, не на первых 5-10 кругах, но потом – я подумал: «Не уверен, что смогу продержаться до конца».

Шины просто выпали из «рабочего окна» температур – я словно ехал по льду, меня срывало. В седьмом повороте в какой-то момент, по моим ощущениям, я едва не врезался в трибуны. Было очень сложно, мне приходилось брать странные траектории», – сказал Ферстаппен.

По словам , он сомневался в том, что сдержит , потому концентрировался на хорошем выходе на главную прямую трассы – это единственное место, где британец мог попытаться пройти Ферстаппена.

«Я старался выжить, как вдруг Ландо взвинтил темп. Я видел, как он догонял меня и не был уверен в том, смогу ли сдержать его позади. Он отыгрывал по полсекунды за круг – это много.

Но с другой стороны, с этим ничего не поделаешь. Нельзя внезапно попытаться и выжать еще полсекунды из болида, когда у тебя нет баланса.

Я просто старался не допускать ошибок, нивелировать проблемы с балансом и быть быстрым на прямой. Благодаря нашему заднему крылу мы были вполне быстры на прямых».

При этом ранее по ходу гонки Ферстаппену показали черно-белый флаг за нарушение границ трассы – за еще одно пересечение белых линий голландец мог получить штраф, однако этого так и не случилось.

«На «медиуме» я столкнулся с сильной недостаточной поворачиваемостью – из-за этого меня иногда сносило, когда я промахивался с апексом. После этого я оставлял больше запаса [в поворотах].

Последние несколько кругов, когда Ландо догонял меня, получились тяжелыми, потому что мне пришлось использовать [особенности конфигурации] трассы настолько, насколько возможно. Это требует чуть большей концентрации, так что нужно быть уверенным в выходе из каждого поворота».

Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»

