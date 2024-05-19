Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2024
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Эмилии-Романьи
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 161 очко
2. Шарль Леклер («Феррари») – 113
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 107
4. Ландо Норрис («Макларен») – 101
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 93
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 53
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 44
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 35
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 33
10. Юки Цунода («РБ») – 15
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 11
12. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
14. Даниэль Риккардо («РБ») – 5
15. Эстебан Окон («Альпин») – 1
16. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
17. Алекс Албон («Уильямс») – 0
18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
19. Пьер Гасли («Альпин») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 268 очков
2. «Феррари» – 212
3. «Макларен» – 154
4. «Мерседес» – 79
5. «Астон Мартин» – 44
6. «РБ» – 20
7. «Хаас» – 7
8. «Альпин» – 1
9. «Уильямс» – 0
10. «Заубер» – 0
Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
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