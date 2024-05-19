Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2024

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Эмилии-Романьи
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 161 очко
2. Шарль Леклер («Феррари») – 113
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 107
4. Ландо Норрис («Макларен») – 101
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 93
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 53
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 44
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 35
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 33
10. Юки Цунода («РБ») – 15
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 11
12. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
14. Даниэль Риккардо («РБ») – 5
15. Эстебан Окон («Альпин») – 1
16. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
17. Алекс Албон («Уильямс») – 0
18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
19. Пьер Гасли («Альпин») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 268 очков
2. «Феррари» – 212
3. «Макларен» – 154
4. «Мерседес» – 79
5. «Астон Мартин» – 44
6. «РБ» – 20
7. «Хаас» – 7
8. «Альпин» – 1
9. «Уильямс» – 0
10. «Заубер» – 0
 

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

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16 комментариев
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Все норм, заработали дополнительное очко для команды, в личке все равно никто, ни за что не борется.
+7
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+7
Ответ Mittermeyer
Да да, не мог пройти на трассе Переса с разницей в шинах чуть ли не 30 кругов, пока Перес сам его не пустил. Но Рассела с разницей в 6 кругов, точно бы прошел. Мерседес тупо слил Рассела.
Господи, ты гонку смотрел?? Хэмилтон за 13 кругов сократил отрыв с 9 секунд до 3,5 сек (по 0,5 сек с круга), от силы за 5 кругов Хэмилтон бы сел ему на хвост и предпринимал бы попытки атаки - кругов 5-6 у него бы было для обгона. Обогнал бы или нет - вопрос, но было логичнее избежать борьбы, возможных столкновений и т.д. и заработать одно лишнее очко для команды. Ну а Расселл не тянет в большинстве гонок темп Хэмилтона, даже несмотря на то, что чуть быстрее в квалах и стартует выше.
+3
-1
+2
МакЛарен навяжет борьбу красным за 2-е место в КК
+3
-2
+1
Ответ Mittermeyer
Да да, не мог пройти на трассе Переса с разницей в шинах чуть ли не 30 кругов, пока Перес сам его не пустил. Но Рассела с разницей в 6 кругов, точно бы прошел. Мерседес тупо слил Рассела.
После обгона Переса до Рассела было 10сек, перед питом оставалось 3, и отрыв только уменьшался)
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Ну чтож очень унылая гонка, в имоле очень редко бывают интересные, прям совсем, в конце стала чуть лучше, ещё одну такую же в Монако смотреть не буду если не будет дождей, снега или чего то подобного, хотя квалу может и гляну. Фуры переоценили свои обновления, Мак на медиуме тоже был слаб, на удивление когда Рассел поехал в боксы у Хэма оказался приличный темп до вылета, интересно какой был отрыв от фур и маков в чистом воздухе. Ну чтож надеюсь в Канаде будет поинтереснее.
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Кто там кукарекает про Алонсо? У него проблемы с машиной уже 2 гонки и все равно в 3 раза больше очков чем Стролл набрал
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/f1v3ttel/3242644.html?prevUrlHash=blogFeed#postCreated выберите пилота гонки!
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Ответ torolen
МакЛарен навяжет борьбу красным за 2-е место в КК
Она уже идет как 2 гонки подряд)
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Ответ Анатолий Зубков
Про Алонсо постоянно кукарекаешь ты по поводу и без.
Вы не меньше если быть объективными. :)
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Ответ Анатолий Зубков
Сход Апельсина в Монако при победе Эклера или Норриса возродит интригу. Не такой уж космовоз у Ред Булл в этом году.
В прошлом году - космовоз, в этом - самовоз.
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