Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «У титула Норриса всегда будет небольшой привкус – Ландо должен был побеждать увереннее»

Норрис должен был увереннее выигрывать титул – считает Дорнбос.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос поделился мнением об ощущениях от титула Ландо Норриса.

Дорнбос отметил, что несмотря на победу в чемпионате Норрис точно не был лучшим гонщиком прошедшего сезона:

«Чемпионом 2025 года стал не тот гонщик, который был лучшим в прошедшем сезоне, и все это знают. Я знаю, как это работает. Когда в прессе пишут о тебе хорошо – это приятно. Когда пишут плохо, ты всегда можешь ответить, что все равно ничего этого не читаешь. Но информация до тебя все равно доходит.

Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри, вероятно, не слишком этому подвержены, но для Норриса, из-за особенностей его характера, все выглядит иначе. И может легко стать препятствием на пути к титулам, учитывая конкуренцию на самом высоком уровне. «Формула-1» – это спорт, решения в котором принимаются за доли секунды. И если у тебя в голове засели какие-то неприятные мысли, это легко может стоить тебе времени на круге».

По словам Дорнбоса, он не считает подходящими сравнения титулов Ландо Норриса и Дженсона Баттона:

«Разница в машине. У Норриса был болид «Макларена» – быстрейшая машина на протяжении всего сезона. Схожесть титулов Баттона и Норриса – сокращение преимущества [догоняющими конкурентами] и связанное с этим напряжение. Да, хорошо, титул есть титул. Тем не менее, у чемпионского титула Норриса всегда будет небольшой привкус. Потому что он мог и должен был побеждать увереннее. И будет ли у Норриса еще такой шанс? Учитывая новый регламент в следующем году – это большой вопрос».

Норрис – новый чемпион «Ф-1», но не лучший пилот. В чем его секрет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formule1.nl
