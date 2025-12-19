«Ф-1» отчиталась о росте фанбазы на 63 процента с 2018-го, рекордной посещаемости Гран-при и увеличении доли женской аудитории

«Ф-1» сообщила о рекордных показателях 2025 года.

Глобальная аудитория «Формулы-1» достигла 827 миллионов в 2025 году, сообщила серия. Это на 12 процентов больше, чем год назад, и на 63 процента больше, чем в 2018-м.

Гонками стали больше интересоваться женщины и молодежь. Женщины составляют 42 процента фанатов в сравнении с 37 процентами в 2018-м. 48 процентов всех новых болельщиков – девушки.

43 процента аудитории – люди не старше 35 лет (в 2018-м – 30 процентов).

Количество подписчиков «Ф-1» в соцсетях достигло 114,5 миллиона (в 2024-м – 97,4, в 2018-м – 18,7).

Гран-при в 2025 году посетили 6,7 миллиона зрителей – это рекордный показатель. 11 автодромов побили свои рекорды посещаемости. Четыре этапа посетили более 400 000 зрителей (в том числе Гран-при Великобритании – 500 000), еще десять – более 300 000.

