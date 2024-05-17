Эдриан Ньюи продолжит карьеру в «Феррари» (Daily Mail)

Ньюи близок к переходу в «Феррари» согласно информации британской прессы.

, технически уже покинувший должность главы конструкторского бюро «Ред Булл», при желании сможет присоединиться к другой команде «Формулы-1» не позднее 1 мая 2025 года.

Считается, что главным претендентом на Ньюи является «Феррари», хотя некоторые издания не исключали вариантов с «Астон Мартин», «Маклареном», «Мерседесом» и даже «Уильямсом».

Тем не менее, как сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники в Италии, контракт Эдриана Ньюи с «Феррари» уже был согласован.

Согласно некоторым другим источникам в паддоке, контракт Ньюи с « » либо уже был подписан, либо же это произойдет в самое ближайшее время.

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