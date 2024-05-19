«Феррари» впервые с 2006 года завоевала подиум в Имоле

«Феррари» вернулась на подиум домашней гонки в Имоле после долгого ожидания.

финишировал третьим на -Романьи – это первый подиум Скудерии на данной трассе с Гран-при Сан-Марино-2006, который выиграл .

Примечательным уик-энд стал и для « »: завершил гонку вторым и показал лучший для команды результат в Имоле с 2003 года, когда вторым финишировал Кими Райкконен.

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