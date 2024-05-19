«Феррари» впервые с 2006 года завоевала подиум в Имоле
«Феррари» вернулась на подиум домашней гонки в Имоле после долгого ожидания.
Шарль Леклер финишировал третьим на Гран-при Эмилии-Романьи – это первый подиум Скудерии на данной трассе с Гран-при Сан-Марино-2006, который выиграл Михаэль Шумахер.
Примечательным уик-энд стал и для «Макларена»: Ландо Норрис завершил гонку вторым и показал лучший для команды результат в Имоле с 2003 года, когда вторым финишировал Кими Райкконен.
Леклер вышел на 2-е место в чемпионате, обогнав Переса
Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Имоле: Норрис гнал Ферстаппена до ленточки, «Феррари» самоубралась стратегией
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