Окон близок к переходу в «Хаас», Гасли – к продлению контракта с «Альпин» (Fr.motorsport)
Окон может стать новым пилотом «Хааса» в 2025 году.
Будущее пилотов «Альпин» продолжает оставаться неясным: контракты Эстебана Окона и Пьера Гасли истекают в конце года, в то время как форма команды не внушает напарникам оптимизма.
Как сообщает французская версия Motorsport.com, наиболее вероятным работодателем Окона в 2025-м является «Хаас».
Эстебан, как и некоторые другие гонщики, ожидает решения пилота «Феррари» Карлоса Сайнса по «Зауберу» (с сезона-2026 – «Ауди»). Француз не собирается затягивать собственный выбор и намерен подписать контракт с одной из команд как можно скорее. Его опции ограничены, особенно в том случае, если Сайнс согласится перейти в швейцарский коллектив.
Одним из вариантов для Окона является «Уильямс», однако руководитель Джеймс Воулз отдает предпочтение Валттери Боттасу из «Заубера» как более командному игроку. Воулз работал с обоими пилотами в системе «Мерседеса».
По информации издания, Эстебан близок к переходу в «Хаас» – предположительно, на место Кевина Магнуссена. Напарником Окона должен стать юниор «Феррари» Оливер Бермэн.
Ситуация остается более тяжелой для Гасли, вариантов у которого еще меньше, чем у напарника. Вероятнее всего, Пьер продолжит выступать за «Альпин».
Ранее пресса называла пилота «Заубера» Чжоу Гуаньюя лидером в гонке за место в «Хаасе».
Чжоу – фаворит на место напарника Бермэна в «Хаасе» в 2025-м (RN365)