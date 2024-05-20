Окон близок к переходу в «Хаас», Гасли – к продлению контракта с «Альпин» (Fr.motorsport)

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Окон может стать новым пилотом «Хааса» в 2025 году.

Будущее пилотов «Альпин» продолжает оставаться неясным: контракты Эстебана Окона и Пьера Гасли истекают в конце года, в то время как форма команды не внушает напарникам оптимизма.

Как сообщает французская версия Motorsport.com, наиболее вероятным работодателем Окона в 2025-м является «Хаас».

Эстебан, как и некоторые другие гонщики, ожидает решения пилота «Феррари» Карлоса Сайнса по «Зауберу» (с сезона-2026 – «Ауди»). Француз не собирается затягивать собственный выбор и намерен подписать контракт с одной из команд как можно скорее. Его опции ограничены, особенно в том случае, если Сайнс согласится перейти в швейцарский коллектив.

Одним из вариантов для Окона является «Уильямс», однако руководитель Джеймс Воулз отдает предпочтение Валттери Боттасу из «Заубера» как более командному игроку. Воулз работал с обоими пилотами в системе «Мерседеса».

По информации издания, Эстебан близок к переходу в «Хаас» – предположительно, на место Кевина Магнуссена. Напарником Окона должен стать юниор «Феррари» Оливер Бермэн.

Ситуация остается более тяжелой для Гасли, вариантов у которого еще меньше, чем у напарника. Вероятнее всего, Пьер продолжит выступать за «Альпин».

Ранее пресса называла пилота «Заубера» Чжоу Гуаньюя лидером в гонке за место в «Хаасе».

Чжоу – фаворит на место напарника Бермэна в «Хаасе» в 2025-м (RN365)

«Альпин» и «Уильямс» нацелены подписать Боттаса (RN365)

5 комментариев
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А что Хаас лучше Альпина что ли , нет ну может там совсем плохой мотор ожидается , только в таком случае это имеет смысла в хаасе и ЗП будет низкой.
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