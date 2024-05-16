«Хорнер сказал: «Ты, #####, бесшумный убийца». Эдди Джордан о роли в уходе Ньюи

Джордан рассказал о прозвище от Хорнера после ухода Ньюи.

Бывший владелец команды «Формулы-1» прокомментировал информацию о своем участии в разрыве между и «Ред Булл».

Руководитель чемпионов мира Кристиан Хорнер воспринял новость весьма эмоционально, признался Джордан, который является менеджером легендарного конструктора.

«Знаешь, как Кристиан меня назвал? Знаешь, как он меня назвал, когда узнал об этом? Во-первых, его челюсть оказалась где-то рядом с нижней частью брюк. Понимаешь, довольно сильно отпала челюсть, и он назвал меня так: «О, И-Джей, ты, #####, бесшумный убийца».

Так что не знаю, что это за бесшумный убийца. Может, ты нам расскажешь, Ди-Си, что это?» – произнес Джордан в подкасте Formula For Success обращаясь к соведущему , бывшему пилоту «Ф-1».

«Ну, лучше быть бесшумным убийцей, чем рисковать быть услышанным. Никто этого не ожидал. Никто не знал, что ты менеджер Эдриана», – отреагировал Култхард.

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