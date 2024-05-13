«Феррари» объявила о переходе Д’Амброзио и Серра из «Мерседеса». Жером станет заместителем Вассера и главой Академии

Теги переходы Феррари Формула-1 Мерседес Жером Д′Амброзио Тото Вольфф Фредерик Вассер Лоик Серра Авто

Ведущие специалисты «Мерседеса» Жером Д’Амброзио и Лоик Серра продолжат карьеру в «Феррари».

Скудерия подтвердила переход. Д’Амброзио, заменявший Тото Вольффа на двух Гран-при 2023 года, станет заместителем руководителя команды Фредерика Вассера. Кроме того, Жером возглавит Академию «Феррари».

Серра займет должность руководителя отдела производительности шасси и будет отчитываться перед техническим директором по шасси и аэродинамике Энрико Кардиле.

Оба специалиста приступят к работе с 1 октября.

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8 комментариев
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Помянем Мерседес
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ДАмброзио это тот который в Марусе катался?
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Так-то Тото не мешало бы к советам Хорнера прислушаться и заняться исключительно своей командой.
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Ответ pan_admiral
Да, он же зам Тотохи
Нихерово он так поднялся
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Ответ Alex_Polishchuk
ДАмброзио это тот который в Марусе катался?
Да, он же зам Тотохи
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Тото Вольфф: «Как убивали Мерседес»
Скоро во всех книжных магазинах
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Ответ Alex_Polishchuk
ДАмброзио это тот который в Марусе катался?
Он в формуле-Е потом катался долго(хоть и без особого успеха) - и начал руководить ещё там. Так что Мерс был его уже 2й командой не в роли пилота
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