«Феррари» объявила о переходе Д’Амброзио и Серра из «Мерседеса». Жером станет заместителем Вассера и главой Академии

Ведущие специалисты « » ’Амброзио и Лоик Серра продолжат карьеру в «Феррари».

Скудерия подтвердила переход. Д’Амброзио, заменявший на двух Гран-при 2023 года, станет заместителем руководителя команды . Кроме того, Жером возглавит Академию «Феррари».

Серра займет должность руководителя отдела производительности шасси и будет отчитываться перед техническим директором по шасси и аэродинамике Энрико Кардиле.

Оба специалиста приступят к работе с 1 октября.

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