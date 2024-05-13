«Феррари» объявила о переходе Д’Амброзио и Серра из «Мерседеса». Жером станет заместителем Вассера и главой Академии
Ведущие специалисты «Мерседеса» Жером Д’Амброзио и Лоик Серра продолжат карьеру в «Феррари».
Скудерия подтвердила переход. Д’Амброзио, заменявший Тото Вольффа на двух Гран-при 2023 года, станет заместителем руководителя команды Фредерика Вассера. Кроме того, Жером возглавит Академию «Феррари».
Серра займет должность руководителя отдела производительности шасси и будет отчитываться перед техническим директором по шасси и аэродинамике Энрико Кардиле.
Оба специалиста приступят к работе с 1 октября.
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