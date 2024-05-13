Зак Браун: «6-7 пилотов стали бы чемпионами в «Ред Булл», Ферстаппен не выиграл бы титул в любой другой машине сегодня»

Теги Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Зак Браун Авто

Босс «Макларена» оценил шансы Ферстаппена на титул вне «Ред Булл».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос о том, кто играет более важную роль в «Ред Булл» – пилот Макс Ферстаппен или покидающий команду конструктор Эдриан Ньюи.

«Что ж, в конечном счете нужны оба. Не думаю, что можно побеждать без звездного гонщика, так что необходимы оба. Меня все время спрашивают, дело в болиде или в пилоте, и я отвечаю, мол, и в том, и в другом.

Я бы описал это так, что на решетке есть шесть-семь пилотов, которые стали бы чемпионами в «Ред Булл». Каким бы великим ни был Макс, а он один из лучших в истории, не считаю, что сегодня Макс выиграл бы титул в любой другой машине.

В то же время можно оценить разницу. Серхио Перес – превосходный гонщик, который в свой хороший день может бороться с Максом, но посмотрите на разрыв.

Так что, на мой взгляд, нужны оба, ведь «Формула-1» становится плотнее, а Макс делает особенные вещи. Но посмотрите, что происходит с первого по пятое места. В один день мы вторые, на следующий пятые, и все меняется. Когда болиды сближаются, решающую роль играет пилот. В конечном счете команда нуждается и в том, и в другом», – сообщил Зак в подкасте Beyond the Grid.

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12 комментариев
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Ответ Михаил Пивненко
Наконец-то фанатик Алонсо выставил своё фото на аватарку.
Ну да, я так выгляжу, что такого?
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Пилот важен когда ситуация как в 2021, было бы в РБ 2 Переса Хэм легко бы взял титул, было бы два Боттаса в Мерсе, Макс бы не сильно вспотел
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Никто из РБ не стал чемпионом в другой машине/команде. "Суперпилоты" РБ как-то резко теряют скилл по уходу из РБ. Дэн, укатавший тапка 2 из 3-х, не даст соврать.) Да и Феттель тоже.
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Небольшая поправочка, не 6-7, а 15-17 пилотов. Самовоз лютый
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