Лидерство Ферстаппена в «Ф-1», крах «Феррари», прорывы Хэмилтона и Алонсо, «зеленый «Ред Булл» от «Астон Мартин» и другие события Гран-при Испании

Sports.ru представляет захватывающий дайджест Гран-при Испании «Формулы-1» и других гонок недели.

1. Ферстаппен выиграл Гран-при и впервые в 2022 году возглавил чемпионат. Перес стал вторым и обеспечил «Ред Булл» дубль и лидерство в Кубке конструкторов, Расселл финишировал третьим.

Перес пропустил Ферстаппена на пути к победе, «Ред Булл» пообещал совершить обратный размен позиций, однако в итоге Чеко уступил дорогу во второй раз.

2. «Феррари» потерпела болезненное поражение: Леклер взял поул, занимал уверенное первое место и сошел из-за поломки, Сайнса вряд ли утешит лучшая гонка на родине – Карлос прогулялся в гравий и завершил заезд четвертым.

3. Хэмилтон оправился от столкновения с Магнуссеном на первом круге, прорвался на пятое место и был признан гонщиком дня.

4. Другие герои Гран-при: Норрис с ангиной завоевал восьмое место и победил Риккардо, Алонсо заработал очки, стартовав 20-м – даже не понадобился «мегафантастический сэйфти-кар в нужный момент». Фернандо сообщил, что такой результат для него – «как победа».

5. «Астон Мартин» выкатил кардинально новый болид – очень похожий на «Ред Булл». ФИА посетила базу на Сильверстоуне и подтвердила легальность AMR22, однако споры это не остановило.

Марко назвал машину «невероятной копией», Хорнер пообещал провести внутреннее расследование, а команда, создавшая «зеленый «Ред Булл», защищается – оказывается, появление RB18 стало для «Астон Мартин» «шоком и неожиданностью».

6. «Формула-1» не будет проводить другую гонку вместо отмененного Гран-при России. В 2022-м пройдут 22 этапа – без Турции, Катара или Малайзии.

7. Обсуждение контроля за украшениями и бельем гонщиков продолжается: Марко поддержал Хэмилтона, руководитель «Макларена» вступился за ФИА.

⏱️ Хроника Гран-при: Леклер потерял победу в Испании, Ферстаппен – новый лидер «Ф-1»

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2022

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1. Другович выиграл первую и вторую гонки в Барселоне и захватил лидерство в «Формуле-2».

2. Видалес стал лучшим в спринте «Формулы-3», Мартен победил в основной гонке и возглавил чемпионат. Смоляр остановился в шаге от подиума во втором заезде и поднялся на восьмое место в общем зачете.

3. WRC. Ралли Португалии. Рованпера выиграл третий этап подряд, Леб сошел, у Ожье 2 прокола и авария.

4. Чедуик одержала пятую победу в Серии W подряд.

🔔 Гонки на этой неделе:

1. Гран-при Монако «Ф-1» и гонки «Ф-2» (27-29 мая).

2. «500 миль Индианаполиса» (29 мая).

3. Гран-при Италии MotoGP (27-29 мая).

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