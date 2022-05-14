Штайнер о том, что с Мазепиным «Хаас» не осознал бы потенциал болида-2022: «Вполне возможно»

рассказал о том, как уход повлиял на «Хаас».

Руководитель команды поделился эмоциями от нескольких неудачных сезонов и признался, что мог бросить работу, если бы провалы продолжились.

«Сложно такое переварить. Ты знаешь, что не будешь доволен результатом в воскресенье вечером. Когда отправляешься домой, особенно если перелет длинный, это утомляет. Думаешь: «Какого черта я этим занимаюсь?»

Если бы нынешний сезон получился таким же неудачным, как прошлый, думаю, я бы дошел до этой точки (ухода из «Формулы-1» – Sports.ru). Существуют не то чтобы более легкие способы зарабатывать на жизнь, но те, которые делают тебя счастливее. Можете себе представить, каково команде, которые остается на трассе и готовит машины к следующей гонке? Зачем им такая работа? Эти специалисты достаточно талантливы, чтобы работать меньше, получать такое же количество денег и не проводить 23 этапа в году вдали от семей. Разумеется, они зарабатывают на жизнь, но для них важен результат, успех.

Естественно, чем лучше выступаешь, тем больше удовольствия. Сейчас мы среди лидеров средней группы. Если человек работает по ночам, на него влияет тот факт, что мы способны заработать очки. Это не то же самое, что трудиться ночью, понимая, что мы финишируем на 18-м, 19-м или 20-м месте. Команда мотивирована, атмосфера изменилась», – сказал Гюнтер.

Штайнер согласен, что без разрыва контракта с Мазепиным «Хаас» мог бы и не узнать, насколько быстрым получился болид 2022 года:

«Вполне возможно, да. Не скажу точно, но это вполне возможно. Утверждать с уверенностью нельзя».

Менеджер также рассказал о влиянии вернувшегося в команду на :

«В прошлом году я говорил: у нас нет ориентира, мы по-настоящему не понимаем [потенциал машины]. В какой-то момент я упоминал о тестах [с опытным пилотом], которые могли бы стать ориентиром. Теперь этот вопрос решился сам собой. Для Мика очень важно равняться на кого-то, чтобы сделать следующий шаг».

Мазепины требуют у «Хааса» $13 млн и болид «Ф-1» для Никиты за разрыв. В ответ – встречные претензии на недоплату $9 млн

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram