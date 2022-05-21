«Поддерживаю Хэмилтона, ФИА зашла слишком далеко». Гельмут Марко о запрете украшений

Советник поддержал в вопросе контроля украшений.

Пилот раскритиковал Международную автомобильную федерацию ( ), которая обязала команды проверять гонщиков на наличие металлических ювелирных изделий и соответствие белья стандартам безопасности. Как отмечал Хэмилтон, украшения не вызывали вопросов на протяжении последних 16 лет.

«Я считаю, они зашли слишком далеко, – отреагировал Марко в интервью RTL. – Это должно быть личным решением пилотов.

Не помню, сколько уже Хэмилтон выступает в «Ф-1», но он носил украшения на протяжении всех этих сезонов. С чего они внезапно придумали эту тему? Полагаю, есть множество других проблем, которыми нужно заняться. Необходимо принять индивидуальность каждого гонщика и уважать ее.

Поддерживаю ли я Хэмилтона? Да, поддерживаю. Это мое искреннее мнение».

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