«Поддерживаю Хэмилтона, ФИА зашла слишком далеко». Гельмут Марко о запрете украшений

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поддержал Льюиса Хэмилтона в вопросе контроля украшений.
Пилот «Мерседеса» раскритиковал Международную автомобильную федерацию (ФИА), которая обязала команды проверять гонщиков на наличие металлических ювелирных изделий и соответствие белья стандартам безопасности. Как отмечал Хэмилтон, украшения не вызывали вопросов на протяжении последних 16 лет.
«Я считаю, они зашли слишком далеко, – отреагировал Марко в интервью RTL. – Это должно быть личным решением пилотов.
Не помню, сколько уже Хэмилтон выступает в «Ф-1», но он носил украшения на протяжении всех этих сезонов. С чего они внезапно придумали эту тему? Полагаю, есть множество других проблем, которыми нужно заняться. Необходимо принять индивидуальность каждого гонщика и уважать ее.
Поддерживаю ли я Хэмилтона? Да, поддерживаю. Это мое искреннее мнение».
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