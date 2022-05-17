Итальянский комментатор «Ф-1»: «Хэмилтон принес бы «Феррари» титул в 2017-м или 2018-м»

Итальянский журналист Карло Ванзини считает, что завоевал бы титул в «Феррари» в 2017-2018 годах.

Ванзини, комментирующий «Формулу-1» на итальянском Sky Sport, подтвердил, что пилот «Мерседеса» был близок к переходу в Скудерию.

«Дважды – в 2017-м и в 2019-м. Хэмилтон запрашивал 50 миллионов, и, пожалуй, это стало наименьшей проблемой. Но он также потребовал перевода ряда людей в Маранелло, и список оказался слишком длинным, чтобы согласиться.

Кроме того, у «Феррари» был Феттель, и нелегко отказаться от четырехкратного чемпиона мира. Льюис решил остаться в «Мерседесе» навсегда, и мы видим результаты. Я считаю, что в случае обмена [Феттеля на Хэмилтона] как минимум один из двух кубков в 2017-2018 годах оказался бы в Маранелло.

Сейчас все очень сложно, и, наверное, мы уже никогда не увидим [перехода Хэмилтона в Скудерию], но это ничего не меняет. Сенна говорил, что великими пилотами становятся, выступая за «Феррари» либо побеждая «Феррари». И Айртон, и Льюис пошли по второму пути», – сказал комментатор.

Феттель возглавлял чемпионат в первой части сезонов-2017 и 2018. Титулы в итоге достались «Мерседесу» и Хэмилтону.

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