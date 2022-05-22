Норрис пилотировал с ангиной на Гран-при Испании и заработал очки

выступал на Гран-при Испании, несмотря на плохое самочувствие.

Пилоту «Макларена» диагностировали острый тонзиллит (ангину), сообщил руководитель команды .

«Конечно, когда весь уик-энд чувствуешь себя не очень хорошо, энергия на минимуме из-за тонзиллита, то гонка получается очень тяжелой, особенно в такую жару. После гонки он был практически без сил, но медики в команде ему помогли. В ближайшие четыре дня ему нужно отдохнуть, а затем мы снова будем гоняться в .

Команда и я лично не можем описать свою благодарность за борьбу. Он показал себя настоящим бойцом и позволил нам заработать четыре очка. Здорово, что мы видим такую нацеленность.

В то же время мы, разумеется, привлекаем врача, решая подобные вопросы. Мы никогда не поставили бы под угрозу здоровье Ландо – просто хотел прояснить. Доктор дал зеленый свет, и стало ясно, что Ландо попробует. У нас есть медицинская поддержка и шанс передохнуть в ближайшие четыре дня – надеюсь, Ландо будет в порядке», – заявил Зайдль.

Норрис занял восьмое место в Барселоне и пропустил пресс-конференцию после гонки, так как обследовался у врача. Партнер по «Макларену» Даниэль Риккардо стал 12-м. Ландо заработал 39 очков в 2022 году, Даниэль – 11.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2022

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