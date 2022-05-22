Сайнс провел лучший для себя домашний Гран-при и в восьмой раз подряд заработал очки в Испании

Гонщик занял четвертое место на Гран-при Испании.

По ходу гонки Карлос опускался на 11-е место из-за вылета в гравий.

Сайнс в восьмой раз подряд попал в топ-10 по итогам домашнего этапа в «Формуле-1». Карлос никогда не выпадал из очковой зоны в Барселоне за все сезоны в составе «Торо Россо», , и «Феррари». До сегодняшнего дня пилоту не удавалось подняться выше шестого места в Испании – такой результат он показал в 2016 году.

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