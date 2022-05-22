Хэмилтон и Магнуссен столкнулись на первом круге Гран-при Испании

(«Мерседес») и ( ) столкнулись на первом круге Гран-при Испании.

В результате столкновения Магнуссен вылетел с трассы и его болид застрял в гравии, хотя датчанину все-таки удалось вернуться на трек.

В то же время болид Хэмилтона также получил повреждения и Льюис был вынужден вернуться в боксы, чтобы провести пит-стоп. Магнуссен также сумел добраться до боксов и вернулся в гонку.

Леклер лидер Гран-при Испании, Ферстаппен – рядом, «Мерседес» – третья сила

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