«Формула-1» не будет проводить другую гонку вместо отмененного Гран-при России

не будет менять отмененный на другой этап.

Гран-при России, который должен был пройти осенью в Сочи, был отменен из-за ситуации в Украине. Позже руководство «Ф-1» разорвало контракт на проведение гонки.

Предполагалось, что в «Ф-1» найдут замену для отмененного этапа в Сочи – в прессе в разное время назывались такие варианты, как Гран-при Катара, , второй Гран-при Бахрейна или даже второй . Не исключали и возвращение в календарь Гран-при Малайзии.

В итоге в сезоне-2022 календарь чемпионата будет состоять из 22 Гран-при.

Россия не одна заливала госденьги в «Ф-1». Еще 18 стран делают так же – правда, измеряют экономическую отдачу (а мы нет)

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