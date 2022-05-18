«Формула-1» не будет проводить другую гонку вместо отмененного Гран-при России

«Формула-1» не будет менять отмененный Гран-при России на другой этап.
Гран-при России, который должен был пройти осенью в Сочи, был отменен из-за ситуации в Украине. Позже руководство «Ф-1» разорвало контракт на проведение гонки.
Предполагалось, что в «Ф-1» найдут замену для отмененного этапа в Сочи – в прессе в разное время назывались такие варианты, как Гран-при Катара, Гран-при Турции, второй Гран-при Бахрейна или даже второй Гран-при Сингапура. Не исключали и возвращение в календарь Гран-при Малайзии.
В итоге в сезоне-2022 календарь чемпионата будет состоять из 22 Гран-при.
Россия не одна заливала госденьги в «Ф-1». Еще 18 стран делают так же – правда, измеряют экономическую отдачу (а мы нет)
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