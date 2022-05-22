Формула-2. Испания. Другович выиграл 2-ю гонку подряд, Дуэн – 2-й, Вести – 3-й

Гонщик «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл основную гонку «Формулы-2» в Барселоне.

Ранее бразилец победил в спринте. Фелипе начал вторую гонку с десятого места и прорвался за счет стратегии. Успех в воскресенье позволил Друговичу укрепить лидерство в чемпионате.

Второе место завоевал обладатель поула Джек Дуэн («Виртуози»), третьим стал Фредерик Вести («АРТ»). Пилот «Карлина» пробился на девятое место с 16-го, из «Хайтека» стартовал вторым, столкнулся с трудностями на пит-стопе и финишировал 17-м. Один из лидеров «Ф-2» ( ) сошел.

Этап 4, Испания

Барселона-Каталония, Монмело

22 мая 2022 года

2-я гонка

Топ-10

1. Фелипе Другович («МП Моторспорт») – 37 кругов

2. Джек Дуэн («Виртуози») +5,6

3. Фредерик Вести («АРТ») +23,1

4. Логан Сэрджант («Карлин») +24,7

5. Клемент Новалак («МП Моторспорт») +25,0

6. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +31,4

7. Маркус Армстронг («Хайтек») +32,1

8. Тео Пуршер («АРТ») +35,6

9. Лиам Лоусон («Карлин») +37,1

10. Рой Ниссани («ДАМС») +37,2

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 86 очков

2. Тео Пуршер – 60

3. Джехан Дарувала – 41

4. Лиам Лоусон – 37

5. Маркус Армстронг – 36

Формула-2. Испания. Другович выиграл 1-ю гонку и стал лидером чемпионата, Иваса – 2-й, Сэрджант – 3-й

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