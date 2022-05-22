Формула-2. Испания. Другович выиграл 2-ю гонку подряд, Дуэн – 2-й, Вести – 3-й

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Гонщик «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл основную гонку «Формулы-2» в Барселоне.

Ранее бразилец победил в спринте. Фелипе начал вторую гонку с десятого места и прорвался за счет стратегии. Успех в воскресенье позволил Друговичу укрепить лидерство в чемпионате.

Второе место завоевал обладатель поула Джек Дуэн («Виртуози»), третьим стал Фредерик Вести («АРТ»). Пилот «Карлина» Лиам Лоусон пробился на девятое место с 16-го, Юри Випс из «Хайтека» стартовал вторым, столкнулся с трудностями на пит-стопе и финишировал 17-м. Один из лидеров «Ф-2» Джехан Дарувала («Према») сошел.

Этап 4, Испания
Барселона-Каталония, Монмело
22 мая 2022 года
2-я гонка
Топ-10
 
1. Фелипе Другович («МП Моторспорт») – 37 кругов
2. Джек Дуэн («Виртуози») +5,6
3. Фредерик Вести («АРТ») +23,1
4. Логан Сэрджант («Карлин») +24,7
5. Клемент Новалак («МП Моторспорт») +25,0
6. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +31,4
7. Маркус Армстронг («Хайтек») +32,1
8. Тео Пуршер («АРТ») +35,6
9. Лиам Лоусон («Карлин») +37,1
10. Рой Ниссани («ДАМС») +37,2
 
Положение в чемпионате
Топ-5 
 
1. Фелипе Другович – 86 очков
2. Тео Пуршер – 60
3. Джехан Дарувала – 41
4. Лиам Лоусон – 37
5. Маркус Армстронг – 36
 

Формула-2. Испания. Другович выиграл 1-ю гонку и стал лидером чемпионата, Иваса – 2-й, Сэрджант – 3-й

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