Формула-2. Испания. Другович выиграл 2-ю гонку подряд, Дуэн – 2-й, Вести – 3-й

Гонщик «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл основную гонку «Формулы-2» в Барселоне.
Ранее бразилец победил в спринте. Фелипе начал вторую гонку с десятого места и прорвался за счет стратегии. Успех в воскресенье позволил Друговичу укрепить лидерство в чемпионате.
Второе место завоевал обладатель поула Джек Дуэн («Виртуози»), третьим стал Фредерик Вести («АРТ»). Пилот «Карлина» Лиам Лоусон пробился на девятое место с 16-го, Юри Випс из «Хайтека» стартовал вторым, столкнулся с трудностями на пит-стопе и финишировал 17-м. Один из лидеров «Ф-2» Джехан Дарувала («Према») сошел.
Формула-2. Испания. Другович выиграл 1-ю гонку и стал лидером чемпионата, Иваса – 2-й, Сэрджант – 3-й
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