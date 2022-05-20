Кристиан Хорнер о возможной утечке данных: «Переход сотрудников из «Ред Булл» в «Астон Мартин» – не совпадение»

«Ред Булл» проведет внутреннее расследование возможной утечки данных в «Астон Мартин».

Команда из Сильверстоуна привезла на новую версию машины-2022, напоминающую творение «Ред Булл». Международная автомобильная федерация (ФИА) провела проверку и постановила, что «Астон Мартин» создал болид в соответствии с правилами.

В «Ред Булл» не исключают, что «Астон Мартин» мог получить информацию через бывших сотрудников австрийского коллектива. За последний год из «Ред Булл» в «Астон Мартин» перешли несколько сотрудников, в том числе экс-глава отдела аэродинамики Дэн Фэллоус.

«Ред Булл» проверит возможную утечку с помощью собственных протоколов защиты программного обеспечения.

«Мы точно знаем, какие программы используются, как они контролируются. Но, думаю, дело регулятора (ФИА) следить за такими вещами. У него есть доступ, и мы на это полагаемся.

Мы же хотим убедиться, что никакая интеллектуальная собственность не переместилась из одной организации в другую – это стало бы прямым нарушением регламента», – сообщил руководитель «Ред Булл» .

Кристиан высказался об уходе сотрудников:

«Не совпадение, что несколько человек перешли из «Ред Булл» в «Астон Мартин» зимой и в первой части сезона. На самом деле, ФИА на этой неделе заранее обратило наше внимание: они сказали, что есть машина, похожая на нашу, и попросили лист ушедших сотрудников. Это сразу же насторожило.

Люди переходят из команды в команду после принудительного отпуска – это разрешено, мы видим это повсюду. То, что они уносят в голове, их дело. Если же произошел трансфер интеллектуальной собственности, это нечестно и абсолютно неприемлемо».

Хорнер ответил на вопрос, есть ли у «Ред Булл» доказательства каких-либо нелегальных действий:

«Я не стану делиться подробностями о конкретных людях, но это стало бы уголовным преступлением, потому что интеллектуальная собственность – источник жизни команды, мы инвестируем в нее миллионы и миллионы фунтов. Не хотелось бы увидеть такое у соперников. Мы с таким же успехом могли бы стать франшизой и продавать аэродинамические знания».

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