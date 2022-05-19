Фернандо Алонсо о Хэмилтоне среди середняков: «Такова природа «Ф-1». Добро пожаловать»

высказался о том, что сражается с середняками «Формулы-1».

Семикратный чемпион мира занимает лишь шестое место в чемпионате в 2022 году, его «Мерседес» – третий в Кубке конструкторов.

«Такова природа «Ф-1». Иногда у тебя машина лучше, иногда не столь быстрая. Нужно сражаться и добиваться прогресса. В этом году мы видим, что роль гонщика очень важна, но не критична.

Льюис пилотирует так же хорошо, как и в последние восемь лет. Он доминировал в «Ф-1», побил все рекорды, завоевал 100 с чем-то поулов. Теперь же он проезжает мегакруг – так он говорил в Австралии или где-то еще – и оказывается в секунде позади. Так что да – добро пожаловать.

Это «Ф-1», и она не будет справедливым спортом, если говорить о числах. Это в первую очередь командный спорт, о чем мы часто забываем, особенно когда добиваемся успеха. Даже если мы делим радость с командой, заголовки все равно посвящены пилоту. Такое случилось со мной, когда я выиграл два титула. Я победил , и это стало большой темой. Но мой болид оказался надежнее, показывал очень хорошую скорость. Тем не менее, в заголовки все равно попадет гонщик. С Льюисом то же самое.

Более 100 поулов в «Ф-1» – это нечто немыслимое. Для такого нужна лучшая машина на протяжении многих лет. Порой мы проезжаем волшебные круги и становимся 15-ми – как это объяснить людям?

Он заслужил все свои достижения, но этот сезон – напоминание о том, что рекорды во многом зависят от болида, оказавшегося в твоем распоряжении», – заявил пилот .

Алонсо рассказал, удивляет ли его лидерство напарника Льюиса Джорджа Расселла во внутрикомандном зачете:

«И да, и нет. В последние сезоны Джордж показывал отличную скорость. Думаю, все ожидали, что он станет тяжелым соперником для Льюиса.

Но я все равно считаю, что Льюис окажется впереди по итогам чемпионата. Позади лишь пять этапов. Когда возникнут трудные ситуации, Льюис воспользуется преимуществом в опыте и, возможно, таланте».

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