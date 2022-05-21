Формула-2. Испания. Другович выиграл 1-ю гонку и стал лидером чемпионата, Иваса – 2-й, Сэрджант – 3-й

Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл спринт «Формулы-2» в Барселоне.

Другович стартовал четвертым, захватил лидерство на первом круге и сохранил его до конца заезда. Победа позволила бразильцу выйти на первое место в чемпионате.

Вторым финишировал представитель «ДАМС» Аюму Иваса, третьим – Логан Сэрджант из «Карлина». Пилот «АРТ» Тео Пуршер, возглавлявший личный зачет, стал пятым, юниор «Ред Булл» сошел после разворота в гравий на первых кругах.

Этап 4, Испания

Барселона-Каталония, Монмело

21 мая 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Фелипе Другович («МП Моторспорт») – 26 кругов

2. Аюму Иваса («ДАМС») +2,1

3. Логан Сэрджант («Карлин») +4,1

4. Джехан Дарувала («Према») +8,4

5. Тео Пуршер («АРТ») +9,2

6. Джек Дуэн («Виртуози») +10,4

7. Фредерик Вести («АРТ») +16,4

8. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +17,2

9. Лиам Лоусон («Карлин») +17,7

10. Маркус Армстронг («Хайтек») +18,5

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 61 очко

2. Тео Пуршер – 56

3. Джехан Дарувала – 41

4. Лиам Лоусон – 35

5. Рихард Версхор – 32

Формула-2. Испания. Квалификация. Дуэн взял поул, Випс – 2-й, Вести – 3-й

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