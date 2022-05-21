Формула-2. Испания. Другович выиграл 1-ю гонку и стал лидером чемпионата, Иваса – 2-й, Сэрджант – 3-й

Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл спринт «Формулы-2» в Барселоне.
Другович стартовал четвертым, захватил лидерство на первом круге и сохранил его до конца заезда. Победа позволила бразильцу выйти на первое место в чемпионате.
Вторым финишировал представитель «ДАМС» Аюму Иваса, третьим – Логан Сэрджант из «Карлина». Пилот «АРТ» Тео Пуршер, возглавлявший личный зачет, стал пятым, юниор «Ред Булл» Юри Випс сошел после разворота в гравий на первых кругах.
Этап 4, Испания
Барселона-Каталония, Монмело
21 мая 2022 года
1-я гонка
Топ-10
1. Фелипе Другович («МП Моторспорт») – 26 кругов
2. Аюму Иваса («ДАМС») +2,1
3. Логан Сэрджант («Карлин») +4,1
4. Джехан Дарувала («Према») +8,4
5. Тео Пуршер («АРТ») +9,2
6. Джек Дуэн («Виртуози») +10,4
7. Фредерик Вести («АРТ») +16,4
8. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +17,2
9. Лиам Лоусон («Карлин») +17,7
10. Маркус Армстронг («Хайтек») +18,5
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Фелипе Другович – 61 очко
2. Тео Пуршер – 56
3. Джехан Дарувала – 41
4. Лиам Лоусон – 35
5. Рихард Версхор – 32
Формула-2. Испания. Квалификация. Дуэн взял поул, Випс – 2-й, Вести – 3-й
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