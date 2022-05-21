Формула-3. Испания. Видалес выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 6-й

Пилот Давид Видалес выиграл спринт «Формулы-3» в Испании.

Видалес стартовал с поула и одержал свою первую победу в чемпионате. Второе место занял гонщик «Премы» Джек Кроуфорд, третьим стал Кайо Коллет из «МП Моторспорт».

Напарник Коллета Александр Смоляр начал заезд девятым и финишировал шестым. Смоляр сражался за четвертое место с Хуаном-Мануэлем Корреа, однако пилот «АРТ» выдавил его за пределы трассы, и российский гонщик упустил пятую позицию.

Лидировавший в чемпионате Виктор Мартен («АРТ») сошел из-за технических проблем. Это позволило ( ) обогнать Мартена после четвертого места в гонке.

На первую позицию в личном зачете переместился Кроуфорд (42 очка), за ним следуют Леклер (41), Роман Штанек (36), Мартен (34) и Исак Хаджар (33). Смоляр располагается на десятой строчке с 15 баллами.

Стюарды рассмотрят инцидент между Смоляром и Корреа, а также борьбу Видалеса и Кроуфорда.

Формула-3. Испания. Квалификация. Штанек выиграл поул, Смоляр – 3-й

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Изображение: сайт «Формулы-3»