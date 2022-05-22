Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2022

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Испании
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 110 очков
2. Шарль Леклер («Феррари») – 104
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 85
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 74
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 65
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 46
7. Ландо Норрис («Макларен») – 39
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 38
9. Эстебан Окон («Альпин») – 30
10. Кевин Магнуссен («Хаас») – 15
11. Даниэль Риккардо («Макларен») – 11
12. Юки Цунода («Альфа Таури») – 11
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 6
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 4
15. Фернандо Алонсо («Альпин») – 4
16. Алекс Албон («Уильямс») – 3
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 2
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Николас Латифи («Уильямс») – 0
21. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 195 очков
2. «Феррари» – 169
3. «Мерседес» – 120
4. «Макларен» – 50
5. «Альфа Ромео» – 39
6. «Альпин» – 34
7. «Альфа Таури» – 17
8. «Хаас» – 15
9. «Астон Мартин» – 6
10. «Уильямс» – 3
Гран-при Испании-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер сошел
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