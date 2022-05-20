ФИА подтвердила легальность «Астон Мартин» после изучения сходств с «Ред Булл»

Новая концепция «Астон Мартин», которую команда привезла на Гран-при Испании, привлекла внимание Международной автомобильной федерации (ФИА).

В Барселоне Ланс Стролл и Себастьян Феттель обкатают болид, внешне весьма похожий на RB18. В паддоке машину называют «зеленым «Ред Булл».

ФИА заранее знала о новинках, так как команды обязаны предоставлять информацию о деталях. Представители ФИА отметили схожесть концепций и посетили базу «Астон Мартин» 17 и 18 мая. В Федерации пришли к выводу, что болид подготовлен собственными силами и является легальным, утверждает издание Auto Motor und Sport.

В команде и ФИА подтвердили данную информацию.

«Проанализировав данные и процессы, ФИА в письменном виде заявила, что наши обновления стали результатом легальной независимой работы в соответствии с техническим регламентом», – передает сообщение «Астон Мартин» журналист BBC Эндрю Бенсон. ФИА выступила с аналогичным заявлением.

За последний год несколько инженеров перешли из в «Астон Мартин», в том числе экс-глава отдела аэродинамики Дэн Фэллоус. После появления фото обновленного AMR22 в «Ред Булл» «задались вопросом, унесли ли ушедшие сотрудники нечто больше, чем знания в своих головах», пишет AMuS.

«Астон Мартин» отвергает обвинения. Команда из Сильверстоуна также наняла специалистов из , однако не пошла по пути обладателей Кубка конструкторов, несмотря на использование передней и задней подвесок от немцев. Кроме этого, Фэллоус начал работу в «Астон Мартин» лишь в апреле и не мог повлиять на разработку второй версии AMR22.

Сообщается, что новый «Астон Мартин» создавался с ноября прошлого года. Команда изначально планировала две концепции и в октябре 2021-го предпочла первую версию. После месяца работы над AMR22-A инженеры зашли в тупик и возобновили работу над AMR22-B. Отметим, что в прессе появлялись утверждения о двух концепциях «Астон Мартин» задолго до Гран-при Испании.

«Если бы мы запустили программу после первой гонки, то ни за что не смогли бы подготовить две новые машины к Барселоне», – сказал один из инженеров.

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