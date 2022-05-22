Ферстаппен стал лидером «Формулы-1», «Ред Булл» возглавил Кубок конструкторов

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании.
Главный конкурент Макса – пилот «Феррари» Шарль Леклер – сошел из-за технических проблем. Это позволило действующему чемпиону впервые возглавить личный зачет сезона-2022. Леклер набрал 104 очка, Ферстаппен – 110.
Австрийская команда также впервые в сезоне лидирует в Кубке конструкторов. «Ред Булл» обогнал «Феррари» и набрал 195 баллов против 169 у Скудерии.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2022
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