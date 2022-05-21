Фернандо Алонсо: «Для очков нужен мегафантастический сэйфти-кар в нужный момент»

Фернандо Алонсо прокомментировал 17-е место в квалификации к Гран-при Испании.

По словам пилота «Альпин», такой итог стал результатом «недопонимания». Изначально инженер сообщил Фернандо, что остается много времени для заключительной попытки, однако затем сказал, что гонщик едва успевает начать быстрый круг. Алонсо обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, оказался непосредственно за Ландо Норрисом из «Макларена» и был вынужден прервать попытку.

«В квалификации произошло недопонимание. Я начал круг за Ландо и думал, что у меня запас в одну или две секунды. В итоге у меня было еще где-то 20 секунд. Знай я заранее, я бы отстал от Ландо и ехал в одиночестве. Но я услышал по радио: «Все очень плотно, езжай сейчас». Так что я тут же поехал, а в итоге такой необходимости не было», – заявил Алонсо.

Испанец настроен пессимистично перед домашней гонкой:

«Мы дорого расплатились за недопонимание. Если в Барселоне стартуешь из хвоста, гонка получается трудной. Мало что можно сделать. Это Барселона, обгонов немного, шины быстро уходят, когда преследуешь соперника. Посмотрим.

В последних гонках некоторые пилоты стартовали из хвоста, им очень везло, и они оказывались в очках. Завтра я буду в такой ситуации. Если случится какая-нибудь мегафантастическая машина безопасности в нужный момент, то, может, и мне повезет, я заработаю пару очков. Но сомневаюсь в этом. Думаю, гонка выйдет тяжелой».

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