MotoGP. Гран-при Валенсии. Беццекки выиграл последнюю гонку сезона, Рауль Фернандес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Баньяя сошел и стал 5-м в чемпионате
Гонщик «Априлии» Марко Беццекки стал сильнейшим в последней гонке 2025 года в Валенсии после старта с поул-позиции.
Рауль Фернандес из «Трэкхаус Рейсинг» прессинговал соперника до финиша, но в итоге стал вторым. В борьбе за третье место пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио переиграл представителя «КТМ» Педро Акосту.
Беццекки одержал третью победу в году и вторую подряд, а также обеспечил себе третью строчку в личном зачете.
Двукратный чемпион MotoGP Франческо Баньяя завершил сезон сходом – в пилота «Дукати» врезался соперник из «ЛЧР» Жоан Зарко на первом круге. Франко Морбиделли («ВР46») сошел из-за повреждений байка, полученных в столкновении с Алешом Эспаргаро из «Хонды» еще до старта.
Гран-при Валенсии
Автодром имени Риккардо Тормо, Валенсия
16 ноября 2025 года
Гонка
1. Марко Беццекки («Априлия») – 27 кругов
2. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,686
3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +3,765
4. Педро Акоста («КТМ») +4,749
5. Фермин Альдегер («Грезини») +8,048
6. Алекс Маркес («Грезини») +8,166
7. Лука Марини («Хонда») +12,644
8. Брэд Биндер («КТМ») +14,582
9. Джек Миллер («Прамак») +15,497
10. Энеа Бастианини («Тек 3») +17,460
11. Мигел Оливейра («Прамак») +19,304
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,286
13. Хоан Мир («Хонда») +22,079
14. Алекс Ринс («Ямаха») +23,255
15. Николо Булега («Дукати») +26,144
16. Аугусто Фернандес («Ямаха») +36,854
17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +39,136
Сошли:
Алеш Эспаргаро (тест-команда «Хонды»)
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Маверик Виньялес («Тек 3»)
Хорхе Мартин («Априлия»)
Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг»)
Франко Морбиделли («ВР46»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
Гонщик «Дукати» Марк Маркес, пропустивший последние гонки из-за травмы, досрочно завоевал седьмой титул в премьер-классе, его брат Алекс Маркес из «Грезини» стал вторым, а напарник Баньяя – пятым.
Итоговое положение в чемпионате пилотов
Топ-10
1. Марк Маркес – 545 очков
2. Алекс Маркес – 467
3. Марко Беццекки – 353
4. Педро Акоста – 307
5. Франческо Баньяя – 288
6. Фабио ди Джанантонио – 262
7. Франко Морбиделли – 231
8. Фермин Альдегер – 214
9. Фабио Куартараро – 201
10. Рауль Фернандес – 172
В командном чемпионате «Дукати» обыграла «Грезини» и «ВР46». Итальянский производитель также оказался сильнейшим в зачете конструкторов.
Итоговое положение в чемпионате команд
1. «Дукати» – 835 очков
2. «Грезини» – 681
3. «ВР46» – 493
4. «КТМ» – 462
5. «Априлия» – 395
6. «Ямаха» – 269
7. «Трекхаус Рейсинг» – 261
8. «Хонда» – 238
9. «Тек 3» – 213
10. «ЛЧР» – 155
11. «Прамак» – 125
Итоговое положение в чемпионате конструкторов
1. «Дукати» – 768 очков
2. «Априлия» – 418
3. «КТМ» – 372
4. «Хонда» – 285
5. «Ямаха» – 247
MotoGP. Гран-при Валенсии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, ди Джанантонио – 3-й
MotoGP. Гран-при Валенсии. Квалификация. Беццекки выиграл поул, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й