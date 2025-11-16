  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Валенсии. Беццекки выиграл последнюю гонку сезона, Рауль Фернандес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Баньяя сошел и стал 5-м в чемпионате
3

MotoGP. Гран-при Валенсии. Беццекки выиграл последнюю гонку сезона, Рауль Фернандес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Баньяя сошел и стал 5-м в чемпионате

Беццекки завершил победой сезон MotoGP.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки стал сильнейшим в последней гонке 2025 года в Валенсии после старта с поул-позиции.

Рауль Фернандес из «Трэкхаус Рейсинг» прессинговал соперника до финиша, но в итоге стал вторым. В борьбе за третье место пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио переиграл представителя «КТМ» Педро Акосту.

Беццекки одержал третью победу в году и вторую подряд, а также обеспечил себе третью строчку в личном зачете.

Двукратный чемпион MotoGP Франческо Баньяя завершил сезон сходом – в пилота «Дукати» врезался соперник из «ЛЧР» Жоан Зарко на первом круге. Франко Морбиделли («ВР46») сошел из-за повреждений байка, полученных в столкновении с Алешом Эспаргаро из «Хонды» еще до старта.

MotoGP

Гран-при Валенсии

Автодром имени Риккардо Тормо, Валенсия

16 ноября 2025 года

Гонка

1. Марко Беццекки («Априлия») – 27 кругов

2. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,686

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +3,765

4. Педро Акоста («КТМ») +4,749

5. Фермин Альдегер («Грезини») +8,048

6. Алекс Маркес («Грезини») +8,166

7. Лука Марини («Хонда») +12,644

8. Брэд Биндер («КТМ») +14,582

9. Джек Миллер («Прамак») +15,497

10. Энеа Бастианини («Тек 3») +17,460

11. Мигел Оливейра («Прамак») +19,304

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,286

13. Хоан Мир («Хонда») +22,079

14. Алекс Ринс («Ямаха») +23,255

15. Николо Булега («Дукати») +26,144

16. Аугусто Фернандес («Ямаха») +36,854

17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +39,136

Сошли:

Алеш Эспаргаро (тест-команда «Хонды»)

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Маверик Виньялес («Тек 3»)

Хорхе Мартин («Априлия»)

Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг»)

Франко Морбиделли («ВР46»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Гонщик «Дукати» Марк Маркес, пропустивший последние гонки из-за травмы, досрочно завоевал седьмой титул в премьер-классе, его брат Алекс Маркес из «Грезини» стал вторым, а напарник Баньяя – пятым.

Итоговое положение в чемпионате пилотов

Топ-10

1. Марк Маркес – 545 очков

2. Алекс Маркес – 467

3. Марко Беццекки – 353

4. Педро Акоста – 307

5. Франческо Баньяя – 288

6. Фабио ди Джанантонио – 262

7. Франко Морбиделли – 231

8. Фермин Альдегер – 214

9. Фабио Куартараро – 201

10. Рауль Фернандес – 172

В командном чемпионате «Дукати» обыграла «Грезини» и «ВР46». Итальянский производитель также оказался сильнейшим в зачете конструкторов.

Итоговое положение в чемпионате команд

1. «Дукати» – 835 очков

2. «Грезини» – 681

3. «ВР46» – 493

4. «КТМ» – 462

5. «Априлия» – 395

6. «Ямаха» – 269

7. «Трекхаус Рейсинг» – 261

8. «Хонда» – 238

9. «Тек 3» – 213

10. «ЛЧР» – 155

11. «Прамак» – 125

Итоговое положение в чемпионате конструкторов

1. «Дукати» – 768 очков

2. «Априлия» – 418

3. «КТМ» – 372

4. «Хонда» – 285

5. «Ямаха» – 247

MotoGP. Гран-при Валенсии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

MotoGP. Гран-при Валенсии. Квалификация. Беццекки выиграл поул, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

