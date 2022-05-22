WRC. Ралли Португалии. Рованпера выиграл 3-й этап подряд, Леб сошел, у Ожье 2 прокола и авария

Гонщик Калле Рованпера одержал третью подряд победу, выиграв Ралли Португалии, и оторвался от соперников в чемпионате.

На подиум также попали Элфин Эванс («Тойота») и Дани Сордо («Хендэ»). Ранее Рованпера победил в Швеции и Хорватии.

Легендарные Себастьян Леб и не добились успеха: Леб сошел после аварии, а Ожье получил два прокола, также стал участником инцидента и завершил этап с двухчасовым отставанием от лидера.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Португалии

19-22 мая 2022 года

Топ-10

1. Калле Рованпера («Тойота») – 3:44.19,2

2. Элфин Эванс («Тойота») +15,2

3. Дани Сордо («Хендэ») +2.17,3

4. Такамото Кацута («Тойота») +2.19,4

5. Тьерри Невилль («Хендэ») +2.37,8

6. Отт Тянак («Хендэ») +4.45,7

7. Пьер-Луи Лубе («Форд») +5.52,1

8. Крейг Брин («Форд») +7.03,4

9. Адриен Фурмо («Форд») +8.09,6

10. Йоан Россель («Ситроен», WRC2) +13.48.9

...28. Николай Грязин («Шкода», WRC2) +55.10.1

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Калле Рованпера – 106 очков

2. Тьерри Невилль – 60

3. Такамото Кацута – 38

4. Отт Тянак – 37

5. Элфин Эванс – 36

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