WRC. Ралли Португалии. Рованпера выиграл 3-й этап подряд, Леб сошел, у Ожье 2 прокола и авария

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Гонщик «Тойоты» Калле Рованпера одержал третью подряд победу, выиграв Ралли Португалии, и оторвался от соперников в чемпионате.

На подиум также попали Элфин Эванс («Тойота») и Дани Сордо («Хендэ»). Ранее Рованпера победил в Швеции и Хорватии.

Легендарные Себастьян Леб и Себастьян Ожье не добились успеха: Леб сошел после аварии, а Ожье получил два прокола, также стал участником инцидента и завершил этап с двухчасовым отставанием от лидера.

Чемпионат мира по ралли
Ралли Португалии
19-22 мая 2022 года
Топ-10
 
1. Калле Рованпера («Тойота») – 3:44.19,2
2. Элфин Эванс («Тойота») +15,2
3. Дани Сордо («Хендэ») +2.17,3
4. Такамото Кацута («Тойота») +2.19,4
5. Тьерри Невилль («Хендэ») +2.37,8
6. Отт Тянак («Хендэ») +4.45,7
7. Пьер-Луи Лубе («Форд») +5.52,1
8. Крейг Брин («Форд») +7.03,4
9. Адриен Фурмо («Форд») +8.09,6
10. Йоан Россель («Ситроен», WRC2) +13.48.9
...28. Николай Грязин («Шкода», WRC2) +55.10.1
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Калле Рованпера – 106 очков
2. Тьерри Невилль – 60
3. Такамото Кацута – 38
4. Отт Тянак – 37
5. Элфин Эванс – 36
 

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