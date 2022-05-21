Технический директор «Астон Мартин»: «Болид «Ред Булл», похожий на наш, стал шоком и неожиданностью»

отвергает обвинения в нелегальном получении «Астон Мартин» данных «Ред Булл».

Технический директор команды из Сильверстоуна прокомментировал реплики руководства «Ред Булл». и Гельмут Марко предположили, что появление на обновленного AMR22, схожего с RB18, связано с переходом ряда сотрудников. В частности, с апреля в «Астон Мартин» работает бывший глава отдела аэродинамики «Ред Булл» Дэн Фэллоус.

Грин подчеркнул, что свежая версия «Астон Мартин» находилась в разработке задолго до презентации «Ред Булл».

«Не понимаю, что за обвинения выдвигает «Ред Булл». Могу лишь заявить, что мы никогда не получали информацию от любых команд или кого бы то ни было. Базу посетила , которая изучила все данные, опросила всех причастных сотрудников и постановила, что развитие шло совершенно независимым путем.

Мы задумали эту машину в середине прошлого года как второй вариант наряду с болидом на презентации. Большая часть новинок была сделана до того, как появился «Ред Булл». Я считаю, что обвинения далеки от истины. Я разочарован, особенно с учетом заявления ФИА. Только они имеют доступ ко всем данным и могут делать выводы. Для меня история на этом заканчивается.

Развитие нынешней машины происходило к концу прошлого года – до того, как мы увидели болиды соперников. Мы выделили два направления. Для нас стало шоком и неожиданностью, что «Ред Булл» пришел к похожей концепции. Думаю, в тот момент это укрепило наше ощущение, что из двух путей мы выбрали неверный. И, полагаю, мы получили подтверждение», – сказал специалист.

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