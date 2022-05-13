Андреас Зайдль: «Если пилот не хочет снимать украшения или носить огнеупорное белье – он просто не будет гоняться. Все просто»

Руководитель прокомментировал ситуацию вокруг спора относительно запрета гонщикам носить украшения во время нахождения в кокпите болида.

Вопрос остро обсуждался в преддверии Гран-при Майами – и основное внимание было приковано к , который изначально заявил, что не собирается следовать требованиям .

Позже Хэмилтон все-таки согласился снять большинство украшений, а чтобы найти способ быстро снимать пирсинг Хэмилтону дали еще два Гран-при. Правда позже Хэмилтон сообщил, что в итоге в ФИА сделали для него исключение до конца года.

«В конечном счете у нас есть правило, которому на самом деле я даже не знаю, сколько лет. В других гоночных сериях такие вопросы бы даже не становились предметом обсуждений. Если ты не хочешь снимать украшения или носить огнеупорное белье – ты просто не будешь гоняться. Все просто.

При этом в ФИА должны быть готовы к диалогу, потому ситуации бывают разными. Какие-то украшения снимаются намного сложнее, чем другие. Именно этого мы и просим – открытого диалога, чтобы найти решение. И пилотов, на которых это влияет сильнее всего, тоже нужно выслушать.

Но с точки зрения нашей команды правила есть правила. И правила нужно соблюдать. Ведь именно команды и пилоты обычно первыми начинают жаловаться, если считают, что кто-то не соблюдает правила», – рассказал Зайдль.

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