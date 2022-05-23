Серхио Перес: «Ред Булл» сказал, что Ферстаппен вернет позицию после первого размена»

«Ред Булл» обещал вернуть позицию на , рассказал мексиканец.

Перес заявил, что после первого пропуска команда сообщила, что совершит обратный размен позициями. В дальнейшем Чеко еще раз уступил Максу, который использовал другую стратегию. Ферстаппен одержал победу в Барселоне, Перес стал вторым.

«На первом отрезке, когда я пропустил Макса, мне сказали, что позицию вернут. Мы знали, что едем на разных стратегиях», – заявил Перес после гонки.

Перед первым обгоном Серхио попросил «еще один круг», чтобы пройти пилота , однако инженер сообщил, что уступить Ферстаппену нужно немедленно. Макс, испытывавший проблемы с DRS, также не смог превзойти Джорджа на трассе и поехал в боксы. Ферстаппен совершил три пит-стопа, Перес изначально рассчитывал на две остановки.

«Мне казалось, что я бы обогнал [Расселла], и моя стратегия сработала бы лучше. Но в итоге выяснилось, что три тип-стопа – оптимальная стратегия. Если бы я пошел в этом направлении, то выиграл бы гонку. Для Макса она сработала.

Когда я отдал позицию Максу, и мне пообещали ее вернуть, было ощущение, что я мог бы раньше оказаться впереди Макса и Джорджа – тогда все получилось бы [с двумя пит-стопами]. Но, наверное, этого все равно не хватило бы. Тем не менее, отличный результат для команды.

Мы обсудим ситуацию внутри коллектива. Но у меня нет причин для беспокойства. Я бы сказал, что атмосфера потрясающая – как ни в какой другой команде, мы поймали импульс. Я доволен», – сообщил Перес.

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