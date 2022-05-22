Формула-3. Испания. Мартен выиграл 2-ю гонку, Смоляр – 4-й

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Пилот «АРТ» Виктор Мартен выиграл основную гонку «Формулы-3» в Испании.

На старте Мартен опередил обладателя поула Романа Штанека («Трайдент»), а гонщик «Хайтека» Исак Хаджар переиграл Александра Смоляра из «МП Моторспорт». В итоге Штанек занял второе место, Хаджар – третье, Смоляр – четвертое.

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Гонщик «Премы» Артур Леклер упустил лидерство в чемпионате. Монегаск стартовал пятым, однако на протяжении большей части гонки сражался на границе очковой зоны, получил штраф и стал 14-м.

Мартен возглавил личный зачет с 60 очками. Его преследуют Штанек (57), пилот «Премы» Джек Кроуфорд (50), Хаджар (48) и Леклер (41). Смоляр поднялся на восьмую строчку (27).

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