Фернандо Алонсо о прорыве на 9-е место: «Для нас это как победа»

Пилот подвел итоги , отметив, что он остался доволен прорывом в очковую зону после старта с последней позиции.

«Здорово, что сегодня нам удалось финишировать в очковой зоне, особенно после слабого результата во вчерашней квалификации. Так что я очень доволен.

И хоть я и стартовал последним, мне удалось показать фанатам отличное шоу. Для нас этот результат – как победа. Надеюсь, что теперь мы начнем стабильно зарабатывать очки. Нам по-прежнему нужно прибавлять, но сегодня мы хорошо поработали и неплохо со всем справились», – рассказал Алонсо.

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