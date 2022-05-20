Хэмилтон о фото голого Боттаса: «Одно из лучших, что я видел»

Гонщик оценил фотографию голого .

Экс-напарник Льюиса, ныне выступающий за , выложил фото, где он плавает в горной реке без одежды. После этого Валттери объявил о продаже постеров в целях благотворительности.

– Интересно, купили ли вы изображение Валттери Боттаса с голой задницей? Он продает постеры на благотворительность.

– Я даже не знал. Это фото, где я с ним или…

– Вас накладывали на фото [в мемах]. Там он в горной реке.

– Точно.

– Купите постер?

– Я бы купил, да. Для благотворительности – конечно. Я даже не знал, что они продаются. Но я считаю, что это отличное фото. На самом деле, одно из лучших фото, что я видел (смеется).

Гонщик «Ф-1» нырнул голым в горную реку ради пикантного фото. Собрал полмиллиона лайков

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