Хэмилтон о фото голого Боттаса: «Одно из лучших, что я видел»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил фотографию голого Валттери Боттаса.
Экс-напарник Льюиса, ныне выступающий за «Альфа Ромео», выложил фото, где он плавает в горной реке без одежды. После этого Валттери объявил о продаже постеров в целях благотворительности.
– Интересно, купили ли вы изображение Валттери Боттаса с голой задницей? Он продает постеры на благотворительность.
– Я даже не знал. Это фото, где я с ним или…
– Вас накладывали на фото [в мемах]. Там он в горной реке.
– Точно.
– Купите постер?
– Я бы купил, да. Для благотворительности – конечно. Я даже не знал, что они продаются. Но я считаю, что это отличное фото. На самом деле, одно из лучших фото, что я видел (смеется).
Гонщик «Ф-1» нырнул голым в горную реку ради пикантного фото. Собрал полмиллиона лайков
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