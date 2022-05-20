Гельмут Марко о схожести болидов «Ред Булл» и «Астон Мартин»: «Нужно разобраться, как эта невероятная копия стала реальностью»

Советник «Ред Булл» рассказал, что обновленная версия болида «Астон Мартин» вызывает у его команды серьезные вопросы.

Благодаря обновлениям, которые в «Астон Мартин» подготовили к Гран-при Испании, болид британской команды сильно изменился и теперь стал практически точной копией машины «Ред Булл».

«Теперь нужно прояснить ситуацию и понять, как именно эта невероятная копия стала реальностью.

Копировать болиды других команд не запрещено, но нужно принимать во внимание тот факт, что конкуренты переманили от нас семерых инженеров, и что именно конкуренты из «Астон Мартин» переманили нашего главу отдела разработки аэродинамики, заплатив ему огромную сумму», – рассказал Марко.

Также австриец заявил о факте копирования данных о конструкции болида «Ред Булл» 2022 года. При этом не став обвинять Фэллоуса в похищении информации:

«Есть несколько фактов, которые нужно расследовать. И мы тщательно все проверим. Дело не только в Дэне Фэллоусе. Есть доказательства того, что данные были скачаны и скопированы. Вопрос в том, могли ли конкуренты создать настолько детально точную копию нашего болида, не имея на руках подробной документации?»

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