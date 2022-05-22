Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Испании

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Испании.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1».
На этапе в Барселоне Хэмилтон в самом начале гонки столкнулся с Кевином Магнуссеном и откатился на предпоследнее место. Однако в итоге сумел прорваться в очковую зону и финишировал пятым.
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