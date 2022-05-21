Гран-при Испании-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье 22 мая в Барселоне состоится Гран-при Испании – шестой этап «Формулы-1» сезона-2022. Старт гонки – в 16:00 по московскому времени.

Барселона-Каталония, Монмело

22 мая 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

8. Кевин Магнуссен («Хаас»)

9. Даниэль Риккардо («Макларен»)

10. Мик Шумахер («Хаас»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Юки Цунода («Альфа Таури»)

14. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

17. Фернандо Алонсо («Альпин»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Алекс Албон («Уильямс»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

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