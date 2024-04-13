СКА хочет реформировать судейство, ролик «Сочи» про «наш колизей», Хачанов уступил Циципасу, тюрьма для Бессеберга и другие новости

1. СКА направил письма во все клубы Фонбет Чемпионата КХЛ с проектом реформирования организации судейства.

2. «Это наш колизей, какой тебе Хрюстон? Убирайте свой флаг и тачку перепаркуйте». «Сочи» выпустил ролик к матчу со «Спартаком» с космонавтом Гильермо Абаскалем в футболке Георгия Джикии.

3. Карен Хачанов уступил Стефаносу Циципасу в четвертьфинале в Монте-Карло, Джокович, Синнер, Рууд вышли в полуфинал.

4. НХЛ. «Каролина» обыграла «Сент-Луис» (5:2), Свечников набрал 50-е очко в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла спринт на Кубке Содружества в Мурманске. Даниил Усов победил у мужчин.

6. Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков может перейти в «Динамо» за 3 млн евро.

7. НБА. 34+12 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» одолеть «Денвер» с разницей в 1 очко, «Лейкерс» справились с «Мемфисом» в гостях и другие результаты.

8. Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признан виновным по делу о коррупции. Норвежский суд приговорил 78-летнего чиновника к 3 годам 1 месяцу тюрьмы.

9. В России будет выходить новое шоу о фигурном катании – «Каток». Ведущими первого выпуска стали фигуристы Евгения Медведева, Анастасия Скопцова, Максим Траньков и комментатор Роман Нагучев, гость – тренер Александр Жулин.

10. Конор Макгрегор не планирует завершать карьеру: «Хочу провести четыре боя в этом году. Еще восемь – в следующем». Россиянин Магомед Анкалаев отказался от боя с Алексом Перейрой на UFC 300: «У нас был священный месяц Рамадан».

11. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подпишет с «Мерседесом» двухлетний контракт.

Цитаты дня:

Воспитанник «Краснодара» Марченко: «Мы возили рылом «Шахтер» с Зинченко. Он сейчас в ЛЧ с «Арсеналом», а я – на Сахалине. Как это работает? В «Ман Сити» месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне»

Создатель Кубка Гагарина: «Кубок был признан одним из лучших по дизайну среди хоккейных трофеев. Кубок Стэнли – обычная дешевая чашка, которую купили в магазине»

Роман Ротенберг: «В регионах играют по разным правилам. Это цирк! О каком развитии хоккея можно говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует»

Вячеслав Фетисов: «Мы в космосе и хоккее были впереди планеты всей. Еще многое надо сделать, чтобы вернуться на позиции сверхдержавы»

Олег Матыцин: «На 1 апреля 56,83% россиян занимаются спортом. Инвестиции в спортивную сферу с 2020 года увеличились на 190%»

«Цена таких фэйковых молитв стремится к нулевой». В РПЦ отреагировали на разговор Томаса Баха с пранкерами