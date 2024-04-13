СКА хочет реформировать судейство, ролик «Сочи» про «наш колизей», Хачанов уступил Циципасу, тюрьма для Бессеберга и другие новости
1. СКА направил письма во все клубы Фонбет Чемпионата КХЛ с проектом реформирования организации судейства.
2. «Это наш колизей, какой тебе Хрюстон? Убирайте свой флаг и тачку перепаркуйте». «Сочи» выпустил ролик к матчу со «Спартаком» с космонавтом Гильермо Абаскалем в футболке Георгия Джикии.
3. Карен Хачанов уступил Стефаносу Циципасу в четвертьфинале в Монте-Карло, Джокович, Синнер, Рууд вышли в полуфинал.
4. НХЛ. «Каролина» обыграла «Сент-Луис» (5:2), Свечников набрал 50-е очко в сезоне. Все результаты дня – здесь.
5. Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла спринт на Кубке Содружества в Мурманске. Даниил Усов победил у мужчин.
6. Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков может перейти в «Динамо» за 3 млн евро.
7. НБА. 34+12 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» одолеть «Денвер» с разницей в 1 очко, «Лейкерс» справились с «Мемфисом» в гостях и другие результаты.
8. Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признан виновным по делу о коррупции. Норвежский суд приговорил 78-летнего чиновника к 3 годам 1 месяцу тюрьмы.
9. В России будет выходить новое шоу о фигурном катании – «Каток». Ведущими первого выпуска стали фигуристы Евгения Медведева, Анастасия Скопцова, Максим Траньков и комментатор Роман Нагучев, гость – тренер Александр Жулин.
10. Конор Макгрегор не планирует завершать карьеру: «Хочу провести четыре боя в этом году. Еще восемь – в следующем». Россиянин Магомед Анкалаев отказался от боя с Алексом Перейрой на UFC 300: «У нас был священный месяц Рамадан».
11. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подпишет с «Мерседесом» двухлетний контракт.
Цитаты дня:
Воспитанник «Краснодара» Марченко: «Мы возили рылом «Шахтер» с Зинченко. Он сейчас в ЛЧ с «Арсеналом», а я – на Сахалине. Как это работает? В «Ман Сити» месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне»
Создатель Кубка Гагарина: «Кубок был признан одним из лучших по дизайну среди хоккейных трофеев. Кубок Стэнли – обычная дешевая чашка, которую купили в магазине»
Роман Ротенберг: «В регионах играют по разным правилам. Это цирк! О каком развитии хоккея можно говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует»
Вячеслав Фетисов: «Мы в космосе и хоккее были впереди планеты всей. Еще многое надо сделать, чтобы вернуться на позиции сверхдержавы»
Олег Матыцин: «На 1 апреля 56,83% россиян занимаются спортом. Инвестиции в спортивную сферу с 2020 года увеличились на 190%»
«Цена таких фэйковых молитв стремится к нулевой». В РПЦ отреагировали на разговор Томаса Баха с пранкерами
Один-единственный клуб КХЛ: петушится, ерепенится, ищет причины неудач везде, кроме как в себе.
Позор какой-то. Почему не номер 1 тогда уж?