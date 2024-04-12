Олег Матыцин: «На 1 апреля 56,83% россиян занимаются спортом. Инвестиции в спортивную сферу с 2020 года увеличились на 190%»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России массовый спорт Легкая атлетика

Олег Матыцин заявил, что больше половины населения России занимается спортом.

«Спорт является важным фактором национальной безопасности. Сейчас наша страна находится под санкционным давлением, но этот период позволил нам переосмыслить наше богатство и нашу роль.

Мы готовы делиться с миром опытом и новаторскими программами. Уверенность в выборе нашего пути не вызывает сомнений.

По итогам 2023 года мы с удовлетворенностью говорим о достигнутых результатах. На 1 апреля 56,83% россиян занимаются спортом, мы идем впереди плана.

Инвестиции в спортивную сферу с 2020 года увеличились на 190%», – рассказал министр спорта РФ на форуме «Мы вместе. Спорт».

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ключевое в данной новости - "На 1 апреля"
+32
-1
+31
Все 56,83% россиян, занимающихся спортом, ощутили, что по сравнению с 2020 годом инвестиции в спорт увеличились на 190%. Вот прямо кожей чувствуют.
+14
-1
+13
как на счет развивать спорт в школах? просто полностью перенять американскую систему? соревнования между школами, финал на город играть на площадках с трибунами, финал на регион так же. Финал на Россию показывать по тв? вот это будет развитие
+14
-2
+12
Все, кто во время опроса на улице убежал от ответа, тоже были записаны в спортсмены)
+8
-1
+7
Вау! А где посмотреть из каких расчетов получилась эта цифра?
И очень интересно что значит "занимается спортом". Раз в год поучаствовать в спорт-массовом мероприятии - это "занимается спортом"?
+6
0
+6
На 1-е апреля чего только не бывает :)))
+5
0
+5
" ..мы идем впереди плана.."

Пахнет "пятилеткой за три года".
Где-то это уже было. Пятимся или бодро и радостно шагаем вперёд спиной?
+3
0
+3
С Собяниным консультировался
+3
0
+3
А как там с надоями?
+3
0
+3
Какой же Матыцин профессиональный брехун, язык гуттаперчатый.
+4
-2
+2
Сколько денег дошло до спортсменов?
+2
0
+2
брехня! больше чем каждый второй? ага
+2
0
+2
Когда уже им надоест "идти впереди плана" и людей смешить?
+3
-1
+2
На бумажке…
+3
-1
+2
156.8%
+3
-1
+2
Уверенно идём к цифре 146%
+1
0
+1
Ответ fcsmldream
как на счет развивать спорт в школах? просто полностью перенять американскую систему? соревнования между школами, финал на город играть на площадках с трибунами, финал на регион так же. Финал на Россию показывать по тв? вот это будет развитие
Да что вы! Пока уроки физры в школе распределяются по остаточному принципу или иными словами - как придётся - об этом можно только мечтать!..
+3
-2
+1
Особенно это заметно по достижениям.
+2
-1
+1
На 1 апреля можно было и 70% нарисовать
+2
-1
+1
Не спортом,а физкультурой.
+1
0
+1
" Спорт это важный фактор национальной безопастности." А неважные факторы это кто?
0
0
0
Пробежки до автобусной остановки входят в этот отчёт?
0
0
0
Хорошая шутка.
0
0
0
да уже задрали с этим бредом!!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий