Олег Матыцин: «На 1 апреля 56,83% россиян занимаются спортом. Инвестиции в спортивную сферу с 2020 года увеличились на 190%»

Олег Матыцин заявил, что больше половины населения России занимается спортом.

«Спорт является важным фактором национальной безопасности. Сейчас наша страна находится под санкционным давлением, но этот период позволил нам переосмыслить наше богатство и нашу роль.

Мы готовы делиться с миром опытом и новаторскими программами. Уверенность в выборе нашего пути не вызывает сомнений.

По итогам 2023 года мы с удовлетворенностью говорим о достигнутых результатах. На 1 апреля 56,83% россиян занимаются спортом, мы идем впереди плана.

Инвестиции в спортивную сферу с 2020 года увеличились на 190%», – рассказал министр спорта РФ на форуме «Мы вместе. Спорт».

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта