Мозякин о Кузнецове: «В «Металлурге» он зажег раздевалку – главное, чтобы она не полыхнула. Все знают его мастерство, ему надо набрать форму»
Бывший нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин оценил игру Евгения Кузнецова в этом сезоне Fonbet КХЛ и заявил, что форвард «зажег раздевалку».
– Вам нравится игра «Металлурга» в этом сезоне?
– Меня очень привлекает, как играет команда. В клубе точечно добавили в состав хоккеистов, которые дополняют «Магнитку». Стало намного больше мастерства, и это дает результат.
– А что добавил Евгений Кузнецов? Насколько он зажигалка в раздевалке?
– Кузя добавил, да. Он зажег раздевалку – главное, чтобы она не полыхнула.
А так, хороший парень, все знают его мастерство. Да, он какое‑то время пропустил. Ему надо набрать форму. И думаю, мы еще увидим его в отличных кондициях, – сказал Мозякин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
