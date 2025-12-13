Сергей Мозякин: Евгений Кузнецов зажег раздевалку «Металлурга».

Бывший нападающий «Металлурга » Сергей Мозякин оценил игру Евгения Кузнецова в этом сезоне Fonbet КХЛ и заявил, что форвард «зажег раздевалку».

– Вам нравится игра «Металлурга» в этом сезоне?

– Меня очень привлекает, как играет команда. В клубе точечно добавили в состав хоккеистов, которые дополняют «Магнитку». Стало намного больше мастерства, и это дает результат.

– А что добавил Евгений Кузнецов? Насколько он зажигалка в раздевалке?

– Кузя добавил, да. Он зажег раздевалку – главное, чтобы она не полыхнула.

А так, хороший парень, все знают его мастерство. Да, он какое‑то время пропустил. Ему надо набрать форму. И думаю, мы еще увидим его в отличных кондициях, – сказал Мозякин.