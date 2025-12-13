Морозов об отсутствии сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Новосибирск далековато. Длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на дальнейшие результаты хоккеистов»
Президент Fonbet КХЛ Алексей Морозов объяснил, почему при организации Кубка Первого канала в Новосибирске решили отказаться от участия в турнире сборной легионеров.
– Почему в этом году не создали сборную мира КХЛ, чтобы она сыграла в международном турнире?
– Все‑таки игроки устали. В прошлом году сборная мира КХЛ выступала на большой «СКА-Арене». Хоккеисты могли приехать в Санкт‑Петербург с семьями и не только поиграть, но и отдохнуть. Не надо было менять часовой пояс, куда‑то далеко лететь.
А вот Новосибирск далековато. Хоккей там обожают, город отличный. Но, пообщавшись с игроками и с организаторами, мы пришли к выводу, что ребята очень устают, а на легионеров ложится большая нагрузка в клубах. Им нужен отдых.
А длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на их дальнейшие результаты. Поэтому в этом году мы были вынуждены отказаться от участия сборной мира КХЛ в турнире, – сказал Морозов.