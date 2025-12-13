  • Спортс
  • Морозов об отсутствии сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Новосибирск далековато. Длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на дальнейшие результаты хоккеистов»
4

Морозов об отсутствии сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Новосибирск далековато. Длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на дальнейшие результаты хоккеистов»

Алексей Морозов объяснил отсутствие сборной мира на Кубке Первого канала.

Президент Fonbet КХЛ Алексей Морозов объяснил, почему при организации Кубка Первого канала в Новосибирске решили отказаться от участия в турнире сборной легионеров. 

– Почему в этом году не создали сборную мира КХЛ, чтобы она сыграла в международном турнире?

– Все‑таки игроки устали. В прошлом году сборная мира КХЛ выступала на большой «СКА-Арене». Хоккеисты могли приехать в Санкт‑Петербург с семьями и не только поиграть, но и отдохнуть. Не надо было менять часовой пояс, куда‑то далеко лететь.

А вот Новосибирск далековато. Хоккей там обожают, город отличный. Но, пообщавшись с игроками и с организаторами, мы пришли к выводу, что ребята очень устают, а на легионеров ложится большая нагрузка в клубах. Им нужен отдых.

А длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на их дальнейшие результаты. Поэтому в этом году мы были вынуждены отказаться от участия сборной мира КХЛ в турнире, – сказал Морозов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
