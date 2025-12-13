«Ак Барс» готов обменять Бердина и ищет варианты. В клубе недовольны игрой вратаря, он тренируется отдельно от основного состава («Чемпионат»)

«Ак Барс» ищет варианты для обмена Михаила Бердина.

По информации «Чемпионата», «Ак Барс » готов обменять 27-летнего вратаря Михаила Бердина . В клубе ищут варианты для трансфера.

Сделка может состояться в случае заинтересованности голкипера в переходе и готовности другого клуба к трансферу.

Также сообщается, что в «Ак Барсе» недовольны игрой Бердина на старте сезона, вратарь уже несколько недель тренируется отдельно от основного состава.

Казанцы рассматривают возможность активнее использовать Максима Арефьева в качестве второго номера, а также приобретение другого вратаря вместо в качестве бэкапа для Тимура Билялова вместо Бердина.

В текущем сезоне Михаил провел 13 матчей и одержал 7 побед, отражая в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надежности 2,56. Бердин не играет за «Ак Барс» с 16 ноября.