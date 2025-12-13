Ротенберг подарил Стивену Сигалу джерси «России 25» с номером 9 в раздевалке после победы над Беларусью на Кубке Первого канала

Ротенберг подарил Сигалу джерси сборной «России 25».

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после победы над командой Беларуси (3:1) в матче Кубка Первого канала вручил Стивену Сигалу джерси с номером 9.

Актер и мастер айкидо посетил раздевалку сборной «России 25» после игры и сфотографировался с Ротенбергом, Владиславом Третьяком и другими сотрудниками команды.

Изображение: скриншот из видео в телеграм-канале «РОЛЬФ»

