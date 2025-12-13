  • Спортс
  • Ротенберг подарил Стивену Сигалу джерси «России 25» с номером 9 в раздевалке после победы над Беларусью на Кубке Первого канала
Ротенберг подарил Стивену Сигалу джерси «России 25» с номером 9 в раздевалке после победы над Беларусью на Кубке Первого канала

Ротенберг подарил Сигалу джерси сборной «России 25».

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после победы над командой Беларуси (3:1) в матче Кубка Первого канала вручил Стивену Сигалу джерси с номером 9. 

Актер и мастер айкидо посетил раздевалку сборной «России 25» после игры и сфотографировался с Ротенбергом, Владиславом Третьяком и другими сотрудниками команды. 

Изображение: скриншот из видео в телеграм-канале «РОЛЬФ»

Стивен Сигал приехал на матч «России 25»! Ротенберг даже провел его в раздевалку

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ФХР
