Ротенберг подарил Стивену Сигалу джерси «России 25» с номером 9 в раздевалке после победы над Беларусью на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после победы над командой Беларуси (3:1) в матче Кубка Первого канала вручил Стивену Сигалу джерси с номером 9.
Актер и мастер айкидо посетил раздевалку сборной «России 25» после игры и сфотографировался с Ротенбергом, Владиславом Третьяком и другими сотрудниками команды.
Изображение: скриншот из видео в телеграм-канале «РОЛЬФ»
Стивен Сигал приехал на матч «России 25»! Ротенберг даже провел его в раздевалку
