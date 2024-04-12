«Это наш колизей, какой тебе Хрюстон? Убирайте свой флаг и тачку перепаркуйте». «Сочи» выпустил ролик к матчу со «Спартаком» с космонавтом Абаскалем в футболке Джикии

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Бородин Олимпийский стадион Сочи Георгий Джикия Сочи ахахаха Гильермо Абаскаль Футбол

«Сочи» выпустил промо-ролик к матчу против «Спартака».

В ролике главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на космическом корабле, в скафандре и в футболке с фамилией Джикии прибывает на домашний стадион «Сочи».

Он отмечает, что «трава очень мягкая и в идеальном состоянии». Затем Абаскаль прыгает и говорит: «Один маленький шаг для тренера – и один гигантский прыжок для всей команды» (отсылка к словам американского астронавта Нила Армстронга, первым ступившего на Луну – Sports).

Абаскаль втыкает в поле флаг «Спартака», замечает, что к нему приближается какой-то человек, и говорит: «Хьюстон, у нас проблема!»

Затем к испанцу подходит тренер вратарей южан Дмитрий Бородин.

«Какой тебе Хрюстон? Убирайте, пожалуйста, свой флаг. Вообще-то это наш колизей. Да, и еще: тачку перепаркуйте. Так-то у нас есть парковка», – говорит Бородин.

«Прием, мне тут не рады. Улетаю домой, беру суши и ложусь спать. Отбой», – отвечает Абаскаль.

Фразу «Это наша земля, это наш колизей» в адрес тренера «Спартака» Доменико Тедеско тренер вратарей сказал после матча с красно-белыми в декабре 2020 года. Немец после матча обвинил Бородина в расизме. 

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи завтра, 13 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.

12 апреля отмечается День космонавтики.

Бородин о Тедеско: «Я сказал: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». Он назвал меня расистом»

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39 комментариев
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Несмотря на всю игроцкую и тренерскую карьеру, стычка с Тедеско останется самым яркий событием в жизни Бородина.
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Ответ Abid_88
Креативно, да и не так жестко, как многие себе позволяют) С днем космонавтики!
Вообще ничего креативного. Тупо, глупо и не смешно
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Ответ Eugene88
Хорошо, что это позорище вылетит, а значит и закроется навсегда(тк перестанет быть нужным хозяевам) уже в этом сезоне.
Спартак же вроде обезопасил себя от вылета🤔
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Кринжатина...
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ну и колхоз...
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Ответ MagicWithoutBorders
Хрень какая-то, а не ролик!
да ладно, они просто всем хотели сказать, что у них есть парковка у стадиона
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На шедевр мирового кинематогрофа конечно же не тянет, а Абаскаль в курсе что он в этом ролике снимался в главной роли ? 😁
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Хрень какая-то, а не ролик!
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Удивительно бестолковый ролик)))
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колхоз стайл
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Этот " Колизей " должен был достаться " Жемчужине" , а не этим питерским. Хоть бы они вылетели
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Доносится грустное хрюканье😅😅😅
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Команда на последнем месте в лиге, а гонору-то... Вместо футбола занимаются всякой ерундой.
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Ответ Евгений Шевченко
Вообще ничего креативного. Тупо, глупо и не смешно
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Кринжово, но оригинально.
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смештно
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Согласен, ерунда получилась.
В следующий раз, возможно, будет что-то более осмысленное и проработанное
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Спартак же вроде обезопасил себя от вылета🤔
Может он вообще про зенит говорил?
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Вылетит это гавно со своим хулизеем.Туда и дорога.
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Креативно, да и не так жестко, как многие себе позволяют)
С днем космонавтики!
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Ответ дикийоскар
Мне очень понравилось! Так мило наблюдать за разборками клубов из нижней половины таблицы)
К третьему классу уже бы хоть арифметику освоить.
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