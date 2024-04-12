«Это наш колизей, какой тебе Хрюстон? Убирайте свой флаг и тачку перепаркуйте». «Сочи» выпустил ролик к матчу со «Спартаком» с космонавтом Абаскалем в футболке Джикии
«Сочи» выпустил промо-ролик к матчу против «Спартака».
В ролике главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на космическом корабле, в скафандре и в футболке с фамилией Джикии прибывает на домашний стадион «Сочи».
Он отмечает, что «трава очень мягкая и в идеальном состоянии». Затем Абаскаль прыгает и говорит: «Один маленький шаг для тренера – и один гигантский прыжок для всей команды» (отсылка к словам американского астронавта Нила Армстронга, первым ступившего на Луну – Sports).
Абаскаль втыкает в поле флаг «Спартака», замечает, что к нему приближается какой-то человек, и говорит: «Хьюстон, у нас проблема!»
Затем к испанцу подходит тренер вратарей южан Дмитрий Бородин.
«Какой тебе Хрюстон? Убирайте, пожалуйста, свой флаг. Вообще-то это наш колизей. Да, и еще: тачку перепаркуйте. Так-то у нас есть парковка», – говорит Бородин.
«Прием, мне тут не рады. Улетаю домой, беру суши и ложусь спать. Отбой», – отвечает Абаскаль.
Фразу «Это наша земля, это наш колизей» в адрес тренера «Спартака» Доменико Тедеско тренер вратарей сказал после матча с красно-белыми в декабре 2020 года. Немец после матча обвинил Бородина в расизме.
Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи завтра, 13 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.
12 апреля отмечается День космонавтики.
Бородин о Тедеско: «Я сказал: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». Он назвал меня расистом»
В следующий раз, возможно, будет что-то более осмысленное и проработанное
С днем космонавтики!