«Это наш колизей, какой тебе Хрюстон? Убирайте свой флаг и тачку перепаркуйте». «Сочи» выпустил ролик к матчу со «Спартаком» с космонавтом Абаскалем в футболке Джикии

«Сочи» выпустил промо-ролик к матчу против «Спартака».

В ролике главный тренер «Спартака» на космическом корабле, в скафандре и в футболке с фамилией прибывает на домашний стадион «Сочи».

Он отмечает, что «трава очень мягкая и в идеальном состоянии». Затем Абаскаль прыгает и говорит: « маленький шаг для тренера – и один гигантский прыжок для всей команды» (отсылка к словам американского астронавта Нила Армстронга, первым ступившего на Луну – Sports).

Абаскаль втыкает в поле флаг «Спартака», замечает, что к нему приближается какой-то человек, и говорит: «Хьюстон, у нас проблема!»

Затем к испанцу подходит тренер вратарей южан Дмитрий Бородин.

«Какой тебе Хрюстон? Убирайте, пожалуйста, свой флаг. Вообще-то это наш колизей. Да, и еще: тачку перепаркуйте. Так-то у нас есть парковка», – говорит Бородин.

«Прием, мне тут не рады. Улетаю домой, беру суши и ложусь спать. Отбой», – отвечает Абаскаль.

Фразу «Это наша земля, это наш колизей» в адрес тренера « » Доменико Тедеско тренер вратарей сказал после матча с красно-белыми в декабре 2020 года. Немец после матча обвинил Бородина в расизме.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в завтра, 13 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.

12 апреля отмечается День космонавтики.

Бородин о Тедеско: «Я сказал: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». Он назвал меня расистом»