Роман Ротенберг: «В регионах играют по разным правилам. Это цирк! О каком развитии хоккея можно говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует»
Роман Ротенберг сообщил, что пытается утвердить единый стандарт правил хоккея.
В пятницу в рамках форума «Мы вместе. Спорт» проходит заседание комиссии государственного совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.
«Мы с 2015 года занимаемся хоккеем, пытаемся утвердить единый стандарт. Сложно поверить, но сейчас в регионах играют по разным правилам, потому что региональная федерация сама решает, какие правила хоккея устанавливать. Это цирк на самом деле!
Если мы не играем по единым правилам, о каком развитии хоккея в стране мы можем говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует.
Поэтому я считаю, что нужно нам ввести единый подход. Мы готовы внести свои предложения в рабочую группу», – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на заседании.
Другие турниры вправе играть хоть по зимбабвийским.
Не вижу особых проблем!
Он про эти регионы говорил ?
Рановато про эти регионы - вопросы скорее к Шойгу.
Гавриле дали фильм снимать….
Хотя тут как не посмотри, если СКА выиграет КГ - у него кукуха улетит от своей крутости, если СКА снова вылетит в 1-2 раунде, будет говорить, чтобы матча играли с одним судьей, без возможности брать видеопросмотры спорных эпизодов
И вообще отменит правило 2 минут за затяжку игры, чтобы просмотры можно было брать бесконечно и на все
да и развитие хоккея далеко не самое важное для России