Роман Ротенберг: «В регионах играют по разным правилам. Это цирк! О каком развитии хоккея можно говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг правила Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что пытается утвердить единый стандарт правил хоккея.

В пятницу в рамках форума «Мы вместе. Спорт» проходит заседание комиссии государственного совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

«Мы с 2015 года занимаемся хоккеем, пытаемся утвердить единый стандарт. Сложно поверить, но сейчас в регионах играют по разным правилам, потому что региональная федерация сама решает, какие правила хоккея устанавливать. Это цирк на самом деле!

Если мы не играем по единым правилам, о каком развитии хоккея в стране мы можем говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует.

Поэтому я считаю, что нужно нам ввести единый подход. Мы готовы внести свои предложения в рабочую группу», – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на заседании.

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61 комментарий
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Ты тоже живёшь в своем выдуманном мирке
+69
-2
+67
Ответ Вячеслав Лобачев
Ты тоже живёшь в своем выдуманном мирке
И только в России этот клоун может занять место тренера хоккейной команды
+49
-3
+46
Сколько у него часов в сутках? Он и всё НХЛ смотрит, и опыт других стран изучает, и всё системы мира у него! Тут иногда на подругу залесть некогда, а он всё успевает
+41
-3
+38
цирк ты развёл в СКА
+25
-2
+23
Ответ Александр Коваль
Сколько у него часов в сутках? Он и всё НХЛ смотрит, и опыт других стран изучает, и всё системы мира у него! Тут иногда на подругу залесть некогда, а он всё успевает
У него подруга сама залезает на него, когда он спит.
+24
-1
+23
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У него подруга сама залезает на него, когда он спит.
А матчи НХЛ ему видимо во сне снятся!
+18
0
+18
Ну не было же тебя, че ты опять появился
+19
-2
+17
И это говорит Рома, который каждый сезон меняет полностью состав СКА
+15
-2
+13
Слова человека, который сам не хочет жить по правилам, разве что, по своим. Отсюда и письма ветеранов, реформирование судейского корпуса, нововведения в ПО, шрамы на всю жизнь, конечности вертолетные и прочее словоблудие.
+12
-1
+11
Турниры под эгидой ФХР играют по одним правилам.
Другие турниры вправе играть хоть по зимбабвийским.
Не вижу особых проблем!
+9
-1
+8
Ответ Юрий Коптов
цирк ты развёл в СКА
Он и есть цирк
+9
-2
+7
Ротенберг же гражданин Финляндии и Великобритании.
Он про эти регионы говорил ?
Рановато про эти регионы - вопросы скорее к Шойгу.
+8
-2
+6
Ответ Вячеслав Лобачев
Ты тоже живёшь в своем выдуманном мирке
С 2015 года. Он сам сказал, есичо :)
+6
0
+6
Хоть был пожарником Гаврила -
Гавриле дали фильм снимать….
+7
-1
+6
А в родной Финляндии с этими правилами как дело обстоит?
+4
0
+4
Когда он успел изучить опыт других стран? Между матчами плей-офф?
+4
0
+4
Всем срочно внедрить Систему и играть по таким правилам, по которым выигрывает только СКА!
+5
-1
+4
Я изучил опыт других стран, и ни одного подтвержденного случая не нашел чтобы сынок миллиардера, просто потому что он хочет, оккупировал хоккейный клуб, запустил свои щупальца в федерацию хоккея и сборную, включает свою музыку для правильного настроя. Мать моя родная, свою музыку. Как подумаю, представлю.
+4
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+4
А когда в КХЛ у разных команд разный размер площадок, это другое?
+3
0
+3
Видимо, в следующем сезоне если наш Роман Борисыч не получит свою игрушку, то судей лично удалять будет по ходу игры.

Хотя тут как не посмотри, если СКА выиграет КГ - у него кукуха улетит от своей крутости, если СКА снова вылетит в 1-2 раунде, будет говорить, чтобы матча играли с одним судьей, без возможности брать видеопросмотры спорных эпизодов

И вообще отменит правило 2 минут за затяжку игры, чтобы просмотры можно было брать бесконечно и на все
+3
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+3
Типичный режимный словоблуд- никаких примеров
+2
0
+2
Ответ Александр Коваль
Сколько у него часов в сутках? Он и всё НХЛ смотрит, и опыт других стран изучает, и всё системы мира у него! Тут иногда на подругу залесть некогда, а он всё успевает
Да похоже что ему не надо подруг. Друг сзади подходит, пока он 888 матч нхл смотрит
+3
-1
+2
Только у нас в стране есть сынок олигарха который возомнил из себя хоккейным тренером,нигде в мире такого больше нет,везде единый стандарт и хоккеем занимаются только профессионалы а ни такие 🤡как Йозе
+3
-1
+2
Сейчас Рома купит судей и успокоится. Новая игрушка на подходе. Как раз не хватает для полного комплекта. И все будет путем.
+3
-1
+2
Это он про что нам сейчас сообщил???)) Скоро по его системе будут все играть...
+1
0
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начинает прозревать😅
да и развитие хоккея далеко не самое важное для России
+2
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Выиграл у СКА - штраф! Иначе никак
+1
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+1
Ответ Александр Коваль
А матчи НХЛ ему видимо во сне снятся!
А ты думал что как то иначе ?
+1
0
+1
Ответ Александр Коваль
Сколько у него часов в сутках? Он и всё НХЛ смотрит, и опыт других стран изучает, и всё системы мира у него! Тут иногда на подругу залесть некогда, а он всё успевает
В регионах на подругу по-разному залезают, надо это исправить 🤓
+1
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+1
Ответ mihany12
Цирк 🎪 это управление клубом некомпетентными псевдо тренерами
Да не, менеджер то он неплохой, вот тренер он хреновый
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