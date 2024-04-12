Роман Ротенберг: «В регионах играют по разным правилам. Это цирк! О каком развитии хоккея можно говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует»

Роман Ротенберг сообщил, что пытается утвердить единый стандарт правил хоккея.

В пятницу в рамках форума «Мы вместе. Спорт» проходит заседание комиссии государственного совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

«Мы с 2015 года занимаемся хоккеем, пытаемся утвердить единый стандарт. Сложно поверить, но сейчас в регионах играют по разным правилам, потому что региональная федерация сама решает, какие правила хоккея устанавливать. Это цирк на самом деле!

Если мы не играем по единым правилам, о каком развитии хоккея в стране мы можем говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует.

Поэтому я считаю, что нужно нам ввести единый подход. Мы готовы внести свои предложения в рабочую группу», – сказал главный тренер и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на заседании.