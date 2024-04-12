Вячеслав Фетисов: «Мы в космосе и хоккее были впереди планеты всей. Еще многое надо сделать, чтобы вернуться на позиции сверхдержавы»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о связи хоккея и космоса в России.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, который совершил космический полет вокруг Земли

«Мы и в космосе, и в хоккее были впереди планеты всей. Нужно возвращать позиции! Это непростая история.

Неслучайно в свое время мы приняли решение сделать главным призом КХЛ Кубок Гагарина.

Еще многое надо сделать, чтобы вернуться на позиции сверхдержавы в хоккее и космосе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

44 комментария
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В хоккее "впереди" без НХЛ. В космосе первыми полетели, лунную гонку проиграли, многоразовый "челнок" не потянули. Стабильных сверхдержав без свободы не бывает, Слава. И что же ты свалил в своё время в НХЛ из "впередивсехлиги"?
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Когда-нибудь жители "сверхдержавы" неизбежно очнутся и спросят себя: что это было?
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Рагозин очень много сделал для Роскосмоса:) Ротенберг продолжает развивать хоккей:))) Оба настоящие профи. Скоро вернёмся на лидирующие позиции.
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А так же в области балета...
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Был во многих "не-сверхдержавах". Не заметил никакого сожаления у местных жителей по поводу "не-сверхдержавности". Жаловались на что угодно - только не на это)))))
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+10
первая смехдержава
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+9
Ответ Санитар-волк
В хоккее "впереди" без НХЛ. В космосе первыми полетели, лунную гонку проиграли, многоразовый "челнок" не потянули. Стабильных сверхдержав без свободы не бывает, Слава. И что же ты свалил в своё время в НХЛ из "впередивсехлиги"?
Все что нужно знать о сверхдержаве, так это то, что первый завод по производству рулоной туалетной бумаги у нас построили через 8 лет после полета в космос первого космонавта. То есть в 1969 году, через 100 лет после запуска аналогичного производства за океаном.
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А Славик не уточнил кто там у нас космос развалил? Байдын поди или пятая автоколонна опять
+7
-1
+6
По поводу космоса не знаю, но с Ротенбергом во главе хоккей вернём, конечно
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+4
Два Фетисова - капитан сборной СССР до отъезда в НХЛ и современный депутат ... Две стороны одной медали.
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+4
"Ангару А 5",с божьей помощью с третьей попытки запустили давеча
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+3
Водка у нас хорошая
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Ответ Mackxs
Ну в 1981 мы были в хоккее впереди планеты всей. А ещё когда?
А в космосе в 1961м. Дальше всё, разбитая полуграмотным чекистом челюсть Королёва(и как следовательно преждевременная смерть), и в космосе вошли на вторую роль. Забота о квалифицированных кадрах, прям конёк.
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-2
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Прости нас, Юра...
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Ну в 1981 мы были в хоккее впереди планеты всей. А ещё когда?
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Ответ Пивной Тренер
Назовите сейчас хоть одну сверхдержаву, которая впереди планеты всей? В плане качества жизни, оборонной промышленности, развития изучения космоса.
США, лол
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Не зря же поют: Юра, мы всё про... ли
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Например перестать красть.Можно депутатам на метро с мереседесов еще пересесть.Думаю уже на возрождение хоккея с лихвой хватит
+2
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А слава был впереди всех кто хотел сбежать из совка)))))
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Слава, когда рушилась одна сверхдержава, ты уехал играть на запад. Как-то не патриотично
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Слава! В чём-то может мы и были впереди, но смысл бы не в сверхдержавности. В идеале, должен был быть пример принципиально нового образа жизни в обществе равных возможностей. И что наука служила именно этой идее, ведя человечество вперёд. Даже успехи в хоккее должны были олицетворять не превосходство русских или "державы", а способность социализма конкурировать в спорте высших достижений с государствами, где всё было подчинено идее капитала.
Но, увы, идеи Маркса сначала топили в крови, а потом в лицемерии. Твой патрон, Слава, очень хорошо впитал себя духи загнивающей державы, где противоречия реальности с идеями коммунизма было уже не скрыть. И, дорававшись до власти, он решил устранить из модели той самой "сверхдержавы" её главную слабость: светлую идеологию, а вот лицемерия, крови и хоккея теперь до усрачки, наслаждайся, Слава.
+1
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
А в космосе в 1961м. Дальше всё, разбитая полуграмотным чекистом челюсть Королёва(и как следовательно преждевременная смерть), и в космосе вошли на вторую роль. Забота о квалифицированных кадрах, прям конёк.
Причем тут челюсть? Королев умер при операции по удалению полипа из прямой кишки.
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Ответ Greenwhite
Был во многих "не-сверхдержавах". Не заметил никакого сожаления у местных жителей по поводу "не-сверхдержавности". Жаловались на что угодно - только не на это)))))
Хз, я в Иране был как-то. Там некоторые люди действительно считают, что сверхдержава - это они, а все кругом просто им завидуют. Стандартная фишка.
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Ответ Павел Павлов
Например перестать красть.Можно депутатам на метро с мереседесов еще пересесть.Думаю уже на возрождение хоккея с лихвой хватит
А зачем эти меры на хоккей пускать, если по сути это шоу, которое должно окупить себя и участников без бюджетных средств?
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Ответ United
Не зря же поют: Юра, мы всё про... ли
Почему все? Вчерашний запуск был уже шестым за год.
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Ответ Сергей
Водка у нас хорошая
Нет! Самогон лучше!
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Ответ Санитар-волк
В хоккее "впереди" без НХЛ. В космосе первыми полетели, лунную гонку проиграли, многоразовый "челнок" не потянули. Стабильных сверхдержав без свободы не бывает, Слава. И что же ты свалил в своё время в НХЛ из "впередивсехлиги"?
Назовите сейчас хоть одну сверхдержаву, которая впереди планеты всей? В плане качества жизни, оборонной промышленности, развития изучения космоса.
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Ответ ГЕНПЛАН
А так же в области балета...
И синхронного плавания!
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Настыяшшый паалковник
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Интересно, куда возвращаемся?
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