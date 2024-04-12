Вячеслав Фетисов: «Мы в космосе и хоккее были впереди планеты всей. Еще многое надо сделать, чтобы вернуться на позиции сверхдержавы»

Вячеслав Фетисов высказался о связи хоккея и космоса в России.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, который совершил космический полет вокруг Земли

«Мы и в космосе, и в хоккее были впереди планеты всей. Нужно возвращать позиции! Это непростая история.

Неслучайно в свое время мы приняли решение сделать главным призом КХЛ Кубок Гагарина.

Еще многое надо сделать, чтобы вернуться на позиции сверхдержавы в хоккее и космосе», – сказал двукратный олимпийский чемпион .