Макгрегор не планирует завершать карьеру: «Хочу провести четыре боя в этом году. Еще восемь – в следующем»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор подтвердил, что не планирует завершать карьеру.

«Завершение карьеры? Ни в коем случае. Я в полном порядке. По мне попали лишь раз – тогда я и сломал ногу. На этом все. Я отправил спать больше людей, чем анестезия. Я настолько свеж, насколько это возможно в этом бизнесе.

Надеюсь, что смогу провести четыре поединка в этом году. В следующем – еще восемь. Возможно, после этого у меня появятся травмы – тогда и поговорим о завершении карьеры. Но не сейчас.

Мои навыки никуда не делись. Я свеж, я опасен. Позвольте мне снова выйти в октагон», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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25 комментариев
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Ахаххахахах)))
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+13
И все в твиттере
+9
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+9
Бои в кино тоже считаются?
+7
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+7
12 боев - в 2026...
+6
0
+6
Вот вы смеётесь, а Конор уже многократный чемпион UFC по виртуальным боям💪
+5
0
+5
В целом все люди одинаковые . Я то же хочу этим летом купить 3 пары Nike, iPhone , бегать каждый день по 10 км , в зал ходить ….
+3
-1
+2
16 в 2026 и 32 в 2027.
+2
0
+2
Ответ Montenegro Serbian
Вот вы смеётесь, а Конор уже многократный чемпион UFC по виртуальным боям💪
По реальным - тоже 😅
+1
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+1
Ответ Крокодила гены
12 боев - в 2026...
16, там другая прогрессия.
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Басни Крылова))
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Мой самый любимый стендапер🤣
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У фигурки что ли подсмотрел? Там тоже никогда не говорят никогда, чтобы их не забывали и на шоу побольше народу приходило
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Посыл один. Я хочу 12 раз отхватить за пару лет, и на отхвытывние люлей денег получу..
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Где, в мортал комбат?
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Пока у него все бои с пивом и чем покрепче.
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Я тоже хочу. Но шансы у нас примерно равны)
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Proper 12 в действии.
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А у меня дома 100 тысяч арбузов и мяч могу перепнуть через 20-ти этажку.
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Фантазёр, ты меня называла 😭
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Хорошо пошла.
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а потом я проснулся в холодном поту... и глотнул виски для усспакоения
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И 16 боев через два года
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"Отправил больше людей спать, чем анестезия" - ну топ цитата же)) и не важно, что может больше и не подерёться ни разу
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Ответ Tsamourlidis_mufc
И все в твиттере
и всё в баре)))
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Сурьёзно.джпг
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