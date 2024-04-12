Макгрегор не планирует завершать карьеру: «Хочу провести четыре боя в этом году. Еще восемь – в следующем»
Конор Макгрегор подтвердил, что не планирует завершать карьеру.
«Завершение карьеры? Ни в коем случае. Я в полном порядке. По мне попали лишь раз – тогда я и сломал ногу. На этом все. Я отправил спать больше людей, чем анестезия. Я настолько свеж, насколько это возможно в этом бизнесе.
Надеюсь, что смогу провести четыре поединка в этом году. В следующем – еще восемь. Возможно, после этого у меня появятся травмы – тогда и поговорим о завершении карьеры. Но не сейчас.
Мои навыки никуда не делись. Я свеж, я опасен. Позвольте мне снова выйти в октагон», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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